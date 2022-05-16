Разыскивается 66-летний зеленоградец Михаил Безик. 15 мая он ушел из дома и не вернулся. Нуждается в медицинской помощи. Приметы: рост: 175 см, плотное телосложение, серые глаза, седые волосы. Был одет: черная куртка, синий свитер с белыми полосками, синие джинсы, чёрные кроссовки, белая кепка. Если вы видели его или знаете о его местонахождении, звоните 8-800-700-54-52 или 112
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