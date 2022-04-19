Двухкомнатная квартира на восьмом этаже корпуса 515 загорелась во вторник утром. Горела кухня, ванная и коридор. Примерно через 20 минут после сообщения, пожар потушили. По рассказу очевидцев, к дому подъехали три «скорые». В МЧС сообщили, что хозяин квартиры надышался дымом — его передали медикам. Из соседних квартир эвакуировали семь человек. Причины пожара пока неизвестны.