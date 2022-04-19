Хозяин квартиры в 5-м микрорайоне пострадал на пожаре 19.04.2022 ZELENOGRAD.RU

Двухкомнатная квартира на восьмом этаже корпуса 515 загорелась во вторник утром. Горела кухня, ванная и коридор. Примерно через 20 минут после сообщения, пожар потушили. По рассказу очевидцев, к дому подъехали три «скорые». В МЧС сообщили, что хозяин квартиры надышался дымом — его передали медикам. Из соседних квартир эвакуировали семь человек. Причины пожара пока неизвестны.

instagram.com/moneyxep
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
микрорайон 5, пожары, Корпус 515
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Чего не хватает для счастья зеленоградским велосипедистам. Поговорили с теми, кто ездит круглый год (даже зимой) Истории
Отменено строительство медицинского центра напротив 14-го микрорайона. За три года ничего не построено Истории
Юбилейный концерт группы «Любэ» — 22 мая в культурном центре «Зеленоград» Афиша
Детская поликлиника в 8-м микрорайоне закроется на полтора года. Вот куда переедут врачи Истории
Обклеить автобусную остановку буквами Z и V. Это патриотизм или вандализм? Голосуйте (анонимно) Жизнь
История векового дуба в 9 микрорайоне, которому нужна защита, чтобы простоять ещё сто лет Истории
Крупное производство стройматериалов для импортозамещения построят в Крюково. Обещают создать две тысячи рабочих мест Истории
Хранение сезонной резины, шиномонтаж и бесплатная диагностика подвески — встречаем весну вместе с СТО Зеленоград Реклама
Благоустройство в режиме спецоперации. Ремонт бульвара в 15-м микрорайоне начался так, будто о местных жителях забыли Истории
Сезон велопроката открылся в Зеленограде. В городе по-прежнему только две станции Новости
На пересечении Ленинградского и Шереметьевского шоссе на три месяца ограничат движение Новости
Началось голосование за лидеров народной премии «Зеленоград.ру». Выбирайте лучшие компании и людей нашего города Истории
Финал конкурса талантов VESNA 2022 — 22 апреля в ДК МИЭТ. Клуб друзей «Зеленоград.ру» и организаторы конкурса дарят пригласительные билеты Афиша
Отключение горячей воды в Зеленограде и окрестностях Гид
Отключение электричества за долги по коммуналке признано незаконным. Наш читатель вынужден был съехать из обесточенной квартиры, в ожидании ответа прокуратуры Истории
Большинство направлений подготовки МИЭТа даёт выпускникам-айтишникам отсрочку от призыва в армию. Вот как её получить Истории
Открыт подземный переход от электричек к станции метро «Комсомольская». Он находится возле Ленинградского вокзала и пригородных турникетов Истории
17 апреля - годовщина открытия Дворца культуры. Вот его история — долгострой, архитектурная достопримечательность и культурный центр для тысяч зеленоградцев Истории
Мошенники открыли на Крюковской площади распродажу одежды. Вот как там обманывают покупателей Истории
«Голодный век и мозгов совсем нет». Зеленоградский рыболовный клуб просит запретить рыбалку в городском пруду. Они выпускают туда мальков, а другие рыбаки всё вылавливают Истории
Магазин сети «Чижик» с продуктами «по улётным ценам» открылся рядом с Зеленоградом. Сравнили его цены с «Пятёрочкой» Истории
Ленинградское шоссе расширят на две полосы в районе Химок. Сейчас корректируют проект, выделяют землю, а саму стройку начнут в следующем году Истории
Студия Jazz.uni_dance приглашает на занятия — запись в группы по танцам, гимнастике и растяжке Реклама
Контролер 400-го автобуса задержал пассажира, разыскиваемого за кражу — а он всего лишь не оплатил проезд Истории
© 1997–2022 Зеленоград.ру