Пожар произошел сегодня в корпусе 1133. На 4-м этаже 4-го подъезда в двухкомнатной квартире горели личные вещи и мебель на площади 10 кв.м. В 12:27 поступило сообщение о пожаре, потушили в 12:44. Пострадавших нет. Предварительная причина — короткое замыкание, сообщили «Зеленоград.ру» в МЧС.