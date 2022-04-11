Фото прислала Оксана Грошева
Пожар произошел сегодня в корпусе 1133. На 4-м этаже 4-го подъезда в двухкомнатной квартире горели личные вещи и мебель на площади 10 кв.м. В 12:27 поступило сообщение о пожаре, потушили в 12:44. Пострадавших нет. Предварительная причина — короткое замыкание, сообщили «Зеленоград.ру» в МЧС.
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