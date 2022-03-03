По словам очевидца, курьера увезли на «скорой», а таксиста — в отделение. В областной и местной полиции нам не подтвердили информацию о том, что человек пострадал. В больнице ответили, что такой пациент в стационар не поступал.

ДТП произошло в двенадцатом часу ночи в среду, 2 марта, между строением 3 и домом 25Д рабочего посёлка, которые территориально относятся к Зеленограду.