Водитель такси сбил велокурьера «Деливери» на торговой улице в Андреевке, переходящей в Панфиловский проспект. На месте работали зеленоградские автоинспекторы и бригада реанимобиля.
По словам очевидца, курьера увезли на «скорой», а таксиста — в отделение. В областной и местной полиции нам не подтвердили информацию о том, что человек пострадал. В больнице ответили, что такой пациент в стационар не поступал.
ДТП произошло в двенадцатом часу ночи в среду, 2 марта, между строением 3 и домом 25Д рабочего посёлка, которые территориально относятся к Зеленограду.
Если вам известны подробности о происшествии и о состоянии здоровья сбитого велокурьера после случившегося, напишите в комментариях или в редакцию: в ватсап или телеграм 8-926-100-81-67, в сообщения инстаграма, вконтакте, фейсбука или на news@zelenograd.ru
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