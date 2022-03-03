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Таксист сбил велокурьера между торговыми палатками в Андреевке 03.03.2022 ZELENOGRAD.RU

Водитель такси сбил велокурьера «Деливери» на торговой улице в Андреевке, переходящей в Панфиловский проспект. На месте работали зеленоградские автоинспекторы и бригада реанимобиля.

По словам очевидца, курьера увезли на «скорой», а таксиста — в отделение. В областной и местной полиции нам не подтвердили информацию о том, что человек пострадал. В больнице ответили, что такой пациент в стационар не поступал.

ДТП произошло в двенадцатом часу ночи в среду, 2 марта, между строением 3 и домом 25Д рабочего посёлка, которые территориально относятся к Зеленограду.

Если вам известны подробности о происшествии и о состоянии здоровья сбитого велокурьера после случившегося, напишите в комментариях или в редакцию: в ватсап или телеграм 8-926-100-81-67, в сообщения инстаграма, вконтакте, фейсбука или на news@zelenograd.ru

О происшествиях в Зеленограде и окрестностях читайте в специальной рубрике. Подписывайтесь на группы в инстаграме и вконтакте.

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Метки:
дтп, происшествия, поселок андреевка
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