Отмечать Масленицу планировали на бульваре в 16-м микрорайоне — с традиционными развлечениями, мастер-классами, торговлей. Поторговать успели минут десять: «сверху» распорядились всё отменить.

Ярмарка должна была открыться 25 февраля и проработать до 6 марта. Накануне бульвар украсили, торговцы завезли свое оборудование и товары. В пятницу палатки открылись, но, как сообщил корреспондент «Зеленоград.ру» со слов охраны на месте, почти сразу закрылись. Это из-за военных действий на Украине, сказал охранник, — усиливают меры безопасности. В субботу будут демонтировать фестивальное оформление на бульваре.

Обещали, что каток на бульваре должен работать — до 6 марта.

Фестиваль «Московская Масленица» отменили по всей Москве. Еще утром в пятницу планировалось его проводить. В оргкомитете городских фестивалей сообщили, что программа есть, она отправлена в префектуры, но — ждут каких-то распоряжений из департамента [торговли]. Во второй половине дня стало известно об отмене.

Культурный центр «Зеленоград» пока не отменил анонсированный масленичный праздник 6 марта в 14:00. В программе бесплатные блины и чай, мастер-классы, подвижные игры и состязания, анимация, аквагрим и выступления зеленоградских творческих коллективов. Вход свободный. Кроме того, планировались районные масленичные программы: 5 марта в 12:00 на Нижнекаменском пруду и 6 марта в 12:00 на Школьном озере. Состоятся они или нет, пока неизвестно.