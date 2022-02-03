В «Зеленопарке» открылся постамат «Озон». Рассказываем, как найти 03.02.2022 ZELENOGRAD.RU

Онлайн-магазин «Озон» установил свой постамат в торговом центре «Зеленопарк».

Постамат находится в юго-восточном крыле торгового центра. Ближе всего к нему вход С — возле магазина H&M. От входа — второй поворот направо. Постамат стоит у входа в магазин Familia.

Доступ к постамату — по времени работы «Зеленопарка», с 10 до 22.

Ближайший постамат находится напротив «Зеленопарка», на заправке BP со стороны МЖК, ближайший пункт выдачи — в 5-м ТЦ (корпус 514А).

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
магазины, интернет-магазин, зеленопарк, доставка
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Двести приезжих рабочих для сортировки мусора заселили в поселок рядом с Зеленоградом. Местные жители не хотят таких соседей Истории
Давние планы строительства нежилого здания в 3-м микрорайоне отменили. А соседний участок всё ещё отведен под паркинг, хотя там стоит ярмарка Новости
Ушел из жизни зеленоградский художник Вячеслав Чефранов Некролог
Как открыть и закрыть больничный, если у вас симптомы ОРВИ или вы здоровы, но контактировали с больным ковидом Гид
В «Зеленопарке» открылся постамат «Озон». Рассказываем, как найти Новости
Перехватывающая парковка открылась у станции метро «Беломорская» Новости
Охранник жилого дома вызвал полицию, заметив подозрительных людей. Оказалось, они раскладывали по дому наркотики Истории
Напротив 14-го микрорайона за действующим фитнес-центром собрались строить ещё один спортивный объект. Возможно, не единственный Новости
Для ремонта Пятницкого шоссе впервые применили асфальт повышенной износоустойчивости Новости
Доступ в лесопарк за Дворцом творчества в 9 микрорайоне планируют восстановить. Местная жительница со второго раза убедила в этом префектуру Истории
Новую железнодорожную ветку построят в Тверской области, чтобы быстрее доезжать в туристические места Завидово Новости
В Зеленоградском нанотехнологическом центре началась разработка отечественного оборудования для фотолитографии Хайтек
Коротенькая выделенная полоса для автобусов появится на улице Михайловка Новости
Пять проектов масштабного благоустройства выставлены на голосование. Вот их краткое описание Истории
Почти 60% зеленоградцев полностью вакцинированы от ковида Новости
Большой магазин спортивных товаров откроют напротив 14-го микрорайона Новости
Въезд на пешеходную площадь Юности надежно блокировали. Сугробом Истории
Автобусы 400К и 400T стали делать еще одну остановку на Пятницком шоссе Новости
Налоговый вычет за фитнес и спорт. Где получить в нашем городе Гид
Суперблокбастеры февраля и марта. В кинотеатрах объединённой сети «Синема Парк» и «Формула Кино» Партнерский материал
Зеленоградская кёрлингистка отправится на Олимпиаду в Пекине Новости
Более ста машиномест в паркингах 20-го микрорайона выставили на продажу Новости
Вакцинация подростков от ковида началась в Москве. В Зеленограде можно привиться в детской поликлинике в 8 микрорайоне Новости
Облагородить более 60 «народных троп» в Зеленограде предложил фонд «Городские проекты». Префектура отказала почти во всех случаях Истории
© 1997–2022 Зеленоград.ру