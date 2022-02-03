Онлайн-магазин «Озон» установил свой постамат в торговом центре «Зеленопарк».
Постамат находится в юго-восточном крыле торгового центра. Ближе всего к нему вход С — возле магазина H&M. От входа — второй поворот направо. Постамат стоит у входа в магазин Familia.
Доступ к постамату — по времени работы «Зеленопарка», с 10 до 22.
Ближайший постамат находится напротив «Зеленопарка», на заправке BP со стороны МЖК, ближайший пункт выдачи — в 5-м ТЦ (корпус 514А).
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