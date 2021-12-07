Фура полностью перекрыла Ленинградское шоссе в сторону области возле Чёрной грязи. Её развернуло сразу на три полосы. По состоянию на 16:30 «бордовая» пробка растянулась почти до Международного шоссе — это около семи километров.
Фото: @Romeo_msk
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