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Фура перекрыла Ленинградское шоссе возле Чёрной грязи. Пробка растянулась на семь километров 07.12.2021 ZELENOGRAD.RU

Фура полностью перекрыла Ленинградское шоссе в сторону области возле Чёрной грязи. Её развернуло сразу на три полосы. По состоянию на 16:30 «бордовая» пробка растянулась почти до Международного шоссе — это около семи километров.

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Метки:
дтп, ленинградское шоссе, пробки
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