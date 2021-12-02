Black позиционирует себя как «большой киберлаундж в Зеленограде»:

больше 300 «квадратов» любимых игр

мощные компы и PlayStation-5

специальные VIP-комнаты и лаундж-зона

кухня и бар

киберспортивные трансляции

По умолчанию на компьютерах установлены наиболее популярные игры: Cs:Go, Dota 2, Fortnite, Call of Duty Warzone, Apex Legend, но можно самостоятельно скачать другую любимую игру. на Sony PlayStation — футбол, баскетбол, хоккей (fifa, nba, nhl), Mortal Kombat, GTA.

Час игры на компьютере стоит 130 рублей (скачивание входит в этот час), на Sony PlayStation — 200 рублей в час.

Сейчас открытие техническое, а Полный функционал будет доступен с 10 утра в субботу, 4 декабря. Вечером того же дня состоится официальное открытие с праздничной вечеринкой по случаю нового старта, рассказал «Зеленоград.ру» администратор клуба Михаил.

Кухня заработает после официального открытия. Пока здесь только напитки: кока-кола и другая газировка, чай, кофе.

Контактный телефон: 8-977-306-13-13. Есть страница вконтакте.