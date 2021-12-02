Киберклуб Black открылся после переезда и ремонта по новому адресу 02.12.2021 ZELENOGRAD.RU

Компьютерный клуб «Black Зеленоград» открылся после трёхмесячного перерыва по новому адресу — улица Юности, дом 3, строение 1, рядом с остановкой «Студенческая». Клуб работает круглосуточно.

Black позиционирует себя как «большой киберлаундж в Зеленограде»:

  • больше 300 «квадратов» любимых игр
  • мощные компы и PlayStation-5
  • специальные VIP-комнаты и лаундж-зона
  • кухня и бар
  • киберспортивные трансляции

По умолчанию на компьютерах установлены наиболее популярные игры: Cs:Go, Dota 2, Fortnite, Call of Duty Warzone, Apex Legend, но можно самостоятельно скачать другую любимую игру. на Sony PlayStation — футбол, баскетбол, хоккей (fifa, nba, nhl), Mortal Kombat, GTA.

Час игры на компьютере стоит 130 рублей (скачивание входит в этот час), на Sony PlayStation — 200 рублей в час.

Сейчас открытие техническое, а Полный функционал будет доступен с 10 утра в субботу, 4 декабря. Вечером того же дня состоится официальное открытие с праздничной вечеринкой по случаю нового старта, рассказал «Зеленоград.ру» администратор клуба Михаил.

Кухня заработает после официального открытия. Пока здесь только напитки: кока-кола и другая газировка, чай, кофе.

Контактный телефон: 8-977-306-13-13. Есть страница вконтакте.

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Метки:
микрорайон 5, новое место, компьютерные клубы
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