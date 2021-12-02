Первый в городе магазин сети МПР открылся недавно в корпусе 1508 (в одном здании с «Пятёрочкой»). Аббревиатура расшифровывается как «Магазин постоянных распродаж» с соответствующей концепцией — сеть регулярно организует распродажи и акции, также есть постоянно действующие скидки.
Например, устраивают распродажи «1р — 5р — 10р», когда какую-нибудь игрушку можно купить за рубль. Или акции «9р — 19р — 29р — 39р — 49р», «Неделя подарков», «2 = 1».
Ассортимент в магазине разнообразный: хозяйственные товары, бытовая техника, посуда, инвентарь для спорта и отдыха, наборы инструментов, аксессуары для автомобилей, игрушки, развивающие игры, товары для школы, офисная канцелярия и так далее.
В магазине два типа ценников — белые и красные. Красные указывают на акцию или скидку, на белых — обычная цена. Любой неакционный товар пенсионерам продают с 10-процентной скидкой.
Возможна доставка в пределах 500 метров от магазина, сказали «Зеленоград.ру» в новом МПР, но онлайн-сервис заработал недавно, поэтому с ним пока не всё понятно. На сайте сети указано, что доставка всегда бесплатная при покупке от 1500 рублей, однако оформить её для Зеленограда не получается — его нет в списке адресов.
«Магазин постоянных распродаж» в корпусе 1508 работает ежедневно без перерыва с 9:00 до 21:00. Контактный телефон: 8-936-938-74-78. Также можно написать сообщение на электронную почту: mprzelenograd1@gmail.com.