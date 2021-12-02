Возможна доставка в пределах 500 метров от магазина, сказали «Зеленоград.ру» в новом МПР, но онлайн-сервис заработал недавно, поэтому с ним пока не всё понятно. На сайте сети указано, что доставка всегда бесплатная при покупке от 1500 рублей, однако оформить её для Зеленограда не получается — его нет в списке адресов.

«Магазин постоянных распродаж» в корпусе 1508 работает ежедневно без перерыва с 9:00 до 21:00. Контактный телефон: 8-936-938-74-78. Также можно написать сообщение на электронную почту: mprzelenograd1@gmail.com.