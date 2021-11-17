В среду около 8 утра на Панфиловском проспекте в сторону Крюково перед поворотом на Филаретовскую улицу автобус перекрыл три полосы — его развернуло после ДТП. По сообщению наших читателей, авария произошла около 7:40. К 8:20 уже стояли все ряды от Берёзовой аллеи. Ещё один читатель говорит, что в 7:30 на этом перекрёстке не работал светофор.