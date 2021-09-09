Третье место завоевала на токийских паралимпийских играх 57-летняя зеленоградка Раиса Чебаника в состязании по настольному теннису в непростом соперничестве.

«У меня был очень сложный матч со спортсменкой из Южной Кореи, счёт по сетам был 2-2 и мы шли очко в очко. Я очень волновалась, но на зубах вырвала победу», — рассказала Раиса.

В 2012 году она стала чемпионкой Паралимпийских игр в Лондоне. «У меня была золотая медаль и, конечно, „золото“ не сравнить с „бронзой“. Но я эту медаль считаю тоже на вес золота», — прокомментировала нынешнее завоевание Чебаника. В 2019 году она также взяла «бронзу» на чемпионате Европы в Швеции. А сейчас готовится к Паралимпийским играм, которые пройдут в Париже в 2024 году.

На токийских играх Чебаника стала самой возрастной спортсменкой в своём классах. У неё проблемы с опорно-двигательным аппаратом, в детстве поставили диагноз ДЦП. С детства же увлеклась спортом. Настольным теннисом начала заниматься ещё в школе. В свободное время играет в шашки, шахматы, любит слушать музыку и кататься на велосипеде. Многократная чемпионка России, трёхкратная чемпионка Европы, трёхкратный серебряный призёр чемпионатов мира.

В Зеленограде живёт с 2007 года.

В медальном зачёте отечественная сборная (под флагом Паралимпийского комитета России — ПКР/RPC) заняла третье итоговое место. Домой она привезла 36 золотых, 33 серебряных, 49 бронзовых — всего 118 медалей.

«Никто не ожидал, что у моих друзей по команде будет столько медалей. И мы очень довольны», — говорит зеленоградская спортсменка.