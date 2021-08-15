Семилетний мальчик на вечерней прогулке 10 августа зашел на детскую площадку у корпуса 512, оставил самокат на месте, где обычно все их ставят, чтобы дальше идти играть, покататься на карусели, на качелях. Когда настало время идти домой, мальчик не обнаружил самоката.
Семья обратилась в нашу редакцию и в полицию. Там просмотрели записи с камер и обнаружили на них двух подростков с украденным самокатом, уезжающих в сторону лесопарка. Дальше их след обрывается.
Детский трюковый самокат Plank Triton чёрно-красного цвета (как на картинке ниже) — это был подарок мальчику и очень ему дорог, ребёнок сильно расстроен.
Если вы узнаете людей на видео и стоп-кадре или у вас есть информация о местонахождении самоката и как его найти, сообщите, пожалуйста, по телефонам 112 или 8-963-648-83-53.
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