Семилетний мальчик на вечерней прогулке 10 августа зашел на детскую площадку у корпуса 512, оставил самокат на месте, где обычно все их ставят, чтобы дальше идти играть, покататься на карусели, на качелях. Когда настало время идти домой, мальчик не обнаружил самоката.

Семья обратилась в нашу редакцию и в полицию. Там просмотрели записи с камер и обнаружили на них двух подростков с украденным самокатом, уезжающих в сторону лесопарка. Дальше их след обрывается.