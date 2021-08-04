Тренировки по скалолазанию проходят на скалодроме в Зеленограде уже более десяти лет. Сейчас скалодром работает на территории спорткомплекса «Космос». Тренеры скалодрома проводят групповые и персональные занятия для малышей от 4 лет, школьников и взрослых, организуют выезды на настоящие скалы.

Для всех участников клуба друзей «Зеленоград.ру» скалодром предлагает бесплатное первое занятие и дополнительное занятие при покупке абонемента на 8 и 12 занятий.