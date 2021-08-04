Клуб друзей «Зеленоград.ру» собирает группу на бесплатное занятия на скалодроме 04.08.2021 ZELENOGRAD.RU

Тренировки по скалолазанию проходят на скалодроме в Зеленограде уже более десяти лет. Сейчас скалодром работает на территории спорткомплекса «Космос». Тренеры скалодрома проводят групповые и персональные занятия для малышей от 4 лет, школьников и взрослых, организуют выезды на настоящие скалы.

Для всех участников клуба друзей «Зеленоград.ру» скалодром предлагает бесплатное первое занятие и дополнительное занятие при покупке абонемента на 8 и 12 занятий.

Скалодром — это искусственное сооружение, имитирующее рельеф реальных скал, используемое для отработки техники скалолазания. Сложно-координационные движения позволяют безопасно и эффективно улучшать свою физическую форму и уровень владения телом. Прохождение каждой трассы — это решение новой задачи, что исключает рутину и однообразие тренировочного процесса.

А в четверг, 12 августа в 19:00 состоится бесплатное занятие на скалодроме для клуба друзей «Зеленоград.ру». Для участия необходимо вступить в клуб и заполнить форму на этой странице. Количество мест ограничено.

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Метки:
клуб друзей, скалолазание, Зеленоград
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