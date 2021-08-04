Тренировки по скалолазанию проходят на скалодроме в Зеленограде уже более десяти лет. Сейчас скалодром работает на территории спорткомплекса «Космос». Тренеры скалодрома проводят групповые и персональные занятия для малышей от 4 лет, школьников и взрослых, организуют выезды на настоящие скалы.
Для всех участников клуба друзей «Зеленоград.ру» скалодром предлагает бесплатное первое занятие и дополнительное занятие при покупке абонемента на 8 и 12 занятий.
Скалодром — это искусственное сооружение, имитирующее рельеф реальных скал, используемое для отработки техники скалолазания. Сложно-координационные движения позволяют безопасно и эффективно улучшать свою физическую форму и уровень владения телом. Прохождение каждой трассы — это решение новой задачи, что исключает рутину и однообразие тренировочного процесса.
А в четверг, 12 августа в 19:00 состоится бесплатное занятие на скалодроме для клуба друзей «Зеленоград.ру». Для участия необходимо вступить в клуб и заполнить форму на этой странице. Количество мест ограничено.