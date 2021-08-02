В корпусе 445 открылся новый филиал стоматологии «Никор». В нём работают как детское, так и взрослое отделение. Режим работы: понедельник-пятница: 8:00—20:00, суббота: 9:00—20:00, воскресенье: 9:00—18:00, обед: 14:00—15:00.

Стоматология «Никор 0+» оказывает услуги по лечению, удалению, протезированию и имплантации зубов. В клинике используют современное оборудование и технологии. Например, высокоточный микроскоп karl kaps или закись азота — «веселящий газ», который позволяет пациентам расслабиться и снизить уровень дискомфорта.

В честь открытия «Никор 0+» дарит бесплатный онкоскрининг ротовой полости. Записаться на него можно онлайн или по телефону 8-495-032-95-95.

Помимо офиса в 4-м микрорайоне, в сеть стоматологических клиник «Никор» входят ещё семь филиалов в Зеленограде и Андреевке.