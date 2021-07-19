Вокруг школы 853 этим летом развернулся ремонт. Обновляют не только весь асфальт, но и один из школьных стадионов, спортплощадки и дорожки в сквере между школьными зданиями. Из-за ремонта закрыт сквозной проход по школьной территории. Что нового появится после ремонта, рассказала сегодня в школьных соцсетях замдиректора школы Анна Лазукина.