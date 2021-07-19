Вокруг школы 853 этим летом развернулся ремонт. Обновляют не только весь асфальт, но и один из школьных стадионов, спортплощадки и дорожки в сквере между школьными зданиями. Из-за ремонта закрыт сквозной проход по школьной территории. Что нового появится после ремонта, рассказала сегодня в школьных соцсетях замдиректора школы Анна Лазукина.
На стадионе средней школы делают новое искусственное покрытие футбольного поля и беговую дорожку по кругу. А рядом — прямую беговую дорожку с прыжковой ямой в конце.
Высокую ограду между двумя стадионами пока убрали. Из схемы ремонта, она будет устроена немного дальше от пешеходной дорожки.
Столы для настольного тенниса появятся на площадке между стадионом и зданием средней школы. Баскетбольно-волейбольную площадку рядом тоже усовершенствуют.
В сквере на пересечении дорожек устроят «зону отдыха» — площадку с лавочками и освещением. Во внутреннем дворе средней школы (корпус 912) обновят вазоны для цветов.
Возле обоих школьных зданий сделают несколько велопарковок. А на стадионе перед старшей школой (корпус 913) добавится спортивное оборудование и полоса препятствий.
Фотомониторинг благоустройства публикует районная управа.