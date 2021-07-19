Возле школы 853 в 9 микрорайоне обновят стадион и сделают площадку для настольного тенниса 19.07.2021 ZELENOGRAD.RU

Вокруг школы 853 этим летом развернулся ремонт. Обновляют не только весь асфальт, но и один из школьных стадионов, спортплощадки и дорожки в сквере между школьными зданиями. Из-за ремонта закрыт сквозной проход по школьной территории. Что нового появится после ремонта, рассказала сегодня в школьных соцсетях замдиректора школы Анна Лазукина.

школа 853

На стадионе средней школы делают новое искусственное покрытие футбольного поля и беговую дорожку по кругу. А рядом — прямую беговую дорожку с прыжковой ямой в конце.

Высокую ограду между двумя стадионами пока убрали. Из схемы ремонта, она будет устроена немного дальше от пешеходной дорожки.

Столы для настольного тенниса появятся на площадке между стадионом и зданием средней школы. Баскетбольно-волейбольную площадку рядом тоже усовершенствуют.
В сквере на пересечении дорожек устроят «зону отдыха» — площадку с лавочками и освещением. Во внутреннем дворе средней школы (корпус 912) обновят вазоны для цветов.
Возле обоих школьных зданий сделают несколько велопарковок. А на стадионе перед старшей школой (корпус 913) добавится спортивное оборудование и полоса препятствий.

Фотомониторинг благоустройства публикует районная управа.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
микрорайон 9, школа, спортивные площадки, благоустройство, стадион, настольный теннис, школа 853
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Возле школы 853 в 9 микрорайоне обновят стадион и сделают площадку для настольного тенниса Новости
Ремонт опасной дороги на границе с Зеленоградом победил в голосовании на портале «Добродел». Но чиновники отказались его делать и не объясняют причину Истории
На Крюковской площади ограничат и частично перекроют движение до середины декабря Новости
После вспышки молнии задымилась трансформаторная будка в 5-м микрорайоне. Несколько домов на час остались без электричества Новости
Для общепита отменили QR-коды и разрешили работу игровых комнат. Ограничения снимут в Москве и области Новости
Гастрономический центр «Станция» — так назвали новое торговое здание на Крюковской площади Новости
Закрылось одно из отделений Сбербанка в 14-м микрорайоне Новости
От кого деревня Рузино получила название и как в ней нашли и расшифровали самое старое в Московии надгробие Истории
Короткое замыкание на кухне спровоцировало пожар в пустой квартире 9-го микрорайона. Соседей выводили на улицу в дыхательных масках Новости
«Пятерочка» целый год не может сделать в своем магазине нормальный пандус: проектируют, согласовывают, ищут деньги. Но за это время открыли в Зеленограде два новых магазина Новости
Отключение электричества, затопленные подъезды и дворы, забитая ливнёвка и другие последствия грозы с градом 15 июля Новости
Гравийные дорожки в лесу 9 микрорайона обещают доделать к ноябрю. По ним можно будет пройти через лес и речку Сходню в 4 и 12 микрорайоны Новости
На станции Малино построят надземный переход с лифтами и новые платформы. Если её не закроют Новости
«Начальство сказало — приказ Собянина» Как местная жительница победила школьного охранника. Он не пускал детей на стадион, ссылаясь на несуществующий антиковидный указ Истории
Автостудия Kartel Avto на Новокрюковской улице — что внутри? Партнерский материал
«Шансы для зеленоградских ребят поступить в МИЭТ значительно повысились». Ответственный секретарь приёмной комиссии Александр Балашов о новых правилах приема Партнерский материал
Увольнение педагогов, закрытие кружков и платные занятия: родители написали открытое письмо против нового руководства клуба «Заря», а мы получили ответ чиновников Истории
Лесной пожар в десяти километрах от Зеленограда тушили почти десять часов. В том числе с помощью вертолётов Новости
«Любая IT-специальность базируется на хорошем знании математики». Молодой преподаватель МИЭТа рассказала, почему без математики невозможен прогресс Истории
Чиновники отказались воплотить предложение «Городских проектов» о безопасном переходе улицы в 14-м микрорайоне Новости
Открылась продажа билетов с местами в «Ласточках-экспрессах» Новости
Гид по кафе и ресторанам с летними верандами. Где поесть и отдохнуть без QR-кода Гид
Лазертаг-арена Megazar в «Панфиловском» - что внутри? Партнерский материал
Дедушка на прогулке с внуком сломал качели в лесопарке и набросился с кулаками на прохожих, которым это не понравилось Новости
Мэрия вторую неделю после выздоровления от ковида считает жительницу Зеленограда «больной» — вопреки справкам и данным врачей. И не даёт ей QR-код Истории
Магазин спортивной одежды, обуви и аксессуаров «Страна бегунов» в 20-м микрорайоне — что внутри? Партнерский материал
«Наши будущие выпускники — создатели виртуальных миров». Завкафедрой инженерной графики и дизайна МИЭТа Татьяна Соколова о подготовке к поступлению Партнерский материал
Как работает наркологическая клиника «Аксон 24» в Зеленограде Партнерский материал
Дегустация ремесленного сыра Алексея Эрлиха в «Это Баре» от клуба друзей «Зеленоград.ру». Вот как это было Истории
Спортивный клуб «ЗОЖ»: светло, уютно, всё есть и ничего лишнего Партнерский материал
«Строим и ремонтируем социальные объекты». Компания «АртСтройТехнология» — о проектах в Зеленограде и не только Истории
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру