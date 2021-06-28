Дорожные неровности сделают в проезде между корпусом 1626 и двумя детсадами в корпусах 1630 и 1631. Проезд считается дворовым, но здесь ездит много машин. «Лежачих полицейских» должны установить до 25 августа.
Место размещения искусственных дорожных неровностей у корп. 1626-1630
Схема размещения искусственных дорожных неровностей у корп. 1626-1630
Поставить неровности на дороге попросил управу района Крюково житель, после чего управа инициировала обсуждение в окружной комиссии по безопасности дорожного движения. Неровности нужны для безопасности пешеходов.
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