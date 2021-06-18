Приглашаем читателей на прямой эфир с главным редактором «Зеленоград.ру» Александром Эрлихом, который состоится 23 июня в 19:00 в наших аккаунтах в соцсетях Фейсбук, ВКонтакте и Одноклассники, а также на канале Ютуб.
Мы ждём вопросы о работе редакции, о темах и проблемах, которые вас волнуют — Александр расскажет, как мы можем освещать и решать их в рамках клуба друзей. Вопросы можно будет задавать во время эфира, но лучше прислать их заранее, заполнив форму на этой странице
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