Прямой эфир с главным редактором «Зеленоград.ру» — в среду 23 июня. Собираем вопросы и темы для разговора 18.06.2021 ZELENOGRAD.RU

Приглашаем читателей на прямой эфир с главным редактором «Зеленоград.ру» Александром Эрлихом, который состоится 23 июня в 19:00 в наших аккаунтах в соцсетях Фейсбук, ВКонтакте и Одноклассники, а также на канале Ютуб.

Мы ждём вопросы о работе редакции, о темах и проблемах, которые вас волнуют — Александр расскажет, как мы можем освещать и решать их в рамках клуба друзей. Вопросы можно будет задавать во время эфира, но лучше прислать их заранее, заполнив форму на этой странице

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клуб друзей
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