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Многокилометровая пробка образовалась на Ленинградском шоссе из-за ДТП у «Меги» 04.06.2021 ZELENOGRAD.RU

Пробка более семи километров образовалась на Ленинградском шоссе около утром в пятницу из-за ДТП — возле «Меги» столкнулся грузовик и легковая машина. Её развернуло и она перекрыла полторы полосы. Дорога сильно сужена.

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Метки:
дтп, ленинградское шоссе, пробки
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