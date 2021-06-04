Пробка более семи километров образовалась на Ленинградском шоссе около утром в пятницу из-за ДТП — возле «Меги» столкнулся грузовик и легковая машина. Её развернуло и она перекрыла полторы полосы. Дорога сильно сужена.
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