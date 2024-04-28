Пункт проката веломобилей и электромобилей открылся в Культурном центре «Зеленоград» на Центральной площади (ДК). Стоимость проката: 1-местный веломобиль — 300 рублей за 15 минут, двухместный — 400, трёхместный — 450. Детский электромобиль — 300. Пункт проката находится справа от главного вход, вниз по лестнице к парку Победы. Время работы 11 до 20 часов.
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