Первому директору школы 853 Анатолию Тягилеву исполнилось 90 лет 15.03.2021 ZELENOGRAD.RU

90-летний юбилей отпраздновал Анатолий Кондратьевич Тягилев — первый директор школы 853, возглавлявший её с 1978 по 2006 год, почетный гражданин города Зеленограда, отличник народного образования.

На днях город поздравил Анатолия Кондратьевича с днём рождения: делегация из муниципальных депутатов и общественников побывала у него дома и вручила поздравление от президента России В. В. Путина, цветы и подарки, как сообщает управа района Крюково.

Анатолий Тягилев приехал в Зеленоград в 1965 году, преподавал физическую культуру, а затем анатомию в 609-й школе. Работал учителем, затем заместителем директора. В 1978 году перешёл в школу-новостройку 853 в 9 микрорайоне уже в качестве директора. Награжден почетным знаком «За заслуги в области образования Зеленограда».

До 1988 года 853-я школа была восьмилеткой, в 1988-м получила статус общеобразовательной, а в 1999-м — средней общеобразовательной школы. В 1994 году на базе школы совместно с МИЭТ были открыты лицейские физико-математические старшие классы, а в 2000-м — классы с углубленным изучением английского языка.

Школа обрела известность в Зеленограде и стала одной из лучших благодаря своему физико-математическому профилю и высокому качеству подготовки учеников, которые становились победителями олимпиад всех уровней и выпускались с медалями.

«Учеников было так много, что сосчитать их невозможно, — рассказывал „Зеленоград.ру“ Анатолий Кондратьевич. — Часто на улице останавливают, благодарят — и бывшие ученики, и их родители».

Сегодня Анатолий Кондратьевич продолжает заниматься физкультурой на домашнем велотренажере, отметил 66-летие семейной жизни, как сообщает префектура в юбилейной публикации. Его первым ученикам — из школы в подмосковном Расторгуеве, где он начинал работать учителем — сейчас уже больше 80 лет.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
микрорайон 9, школа, юбилей, школа 853, Управа района Крюково
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Как местные жители вместе с архитекторами попробовали участвовать в проектировании своих дворов. И что из этого вышло Истории
Парковки возле станции Крюково уберут. Вместо них будут новые — со временем Новости
Первому директору школы 853 Анатолию Тягилеву исполнилось 90 лет Новости
Ярмарки выходного дня на Привокзальной площади больше не будет. Останется одна — в 11-м микрорайоне Новости
Работу мусоросжигательного завода в Хметьево смогут проверять общественники. Строительство они контролировать не будут Новости
Для строительства МЦД снесут гаражи возле платформы Малино Новости
В 9-м микрорайоне просел грунт — в яму провалилась половина машины, в соседних домах нет отопления и горячей воды Новости
Как прошла Масленица рядом с Зеленоградом. Фоторепортаж Истории
Проезд между железной дорогой и 8-м микрорайоном соединят с улицей Гоголя Новости
Что внутри нового центра госуслуг «Мои документы» на Привокзальной площади. Очень подробный обзор Истории
Розыгрыш билетов на концерт группы «ПилОт» 20 марта. Клуб друзей Зеленоград.ру приглашает Новости
Лазертаг-арена Megazar в «Панфиловском» - что внутри? Партнерский материал
Стремительный рост доли вторсырья в зеленоградском мусоре сменился застоем. Краткие итоги первого года программы раздельного сбора отходов Новости
История зеленоградских деревень: как владельцем Кутузова стал потомок египетского султана и почему деревня пошла по рукам Истории
Начались продажи квартир в двух новых корпусах ЖК «Новый Зеленоград» Новости
Беспилотники, DevOps и CTO комбоскиллз — темы встречи сообщества зеленоградских разработчиков ZelDev 18 марта Афиша
В Зеленограде открылось новое направление йоги — виньяса йога. Рассказываем, что это и как проходят занятия Партнерский материал
Дорожные камеры в Зеленограде начали фиксировать непристёгнутый ремень и разговоры по телефону Новости
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
Полезные советы, новые места, скидки и акции в Зеленограде Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру