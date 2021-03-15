На днях город поздравил Анатолия Кондратьевича с днём рождения: делегация из муниципальных депутатов и общественников побывала у него дома и вручила поздравление от президента России В. В. Путина, цветы и подарки, как сообщает управа района Крюково.



Анатолий Тягилев приехал в Зеленоград в 1965 году, преподавал физическую культуру, а затем анатомию в 609-й школе. Работал учителем, затем заместителем директора. В 1978 году перешёл в школу-новостройку 853 в 9 микрорайоне уже в качестве директора. Награжден почетным знаком «За заслуги в области образования Зеленограда».



До 1988 года 853-я школа была восьмилеткой, в 1988-м получила статус общеобразовательной, а в 1999-м — средней общеобразовательной школы. В 1994 году на базе школы совместно с МИЭТ были открыты лицейские физико-математические старшие классы, а в 2000-м — классы с углубленным изучением английского языка.



Школа обрела известность в Зеленограде и стала одной из лучших благодаря своему физико-математическому профилю и высокому качеству подготовки учеников, которые становились победителями олимпиад всех уровней и выпускались с медалями.



«Учеников было так много, что сосчитать их невозможно, — рассказывал „Зеленоград.ру“ Анатолий Кондратьевич. — Часто на улице останавливают, благодарят — и бывшие ученики, и их родители».