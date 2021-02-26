Два человека из Зеленограда вошли в совет предпринимателей при мэрии. Их выбрали открытым голосованием. Это гендиректор стоматологии «Эмидент» Эдуард Галстян (он набрал 4,4 тысячи голосов) и гендиректор магазинов мебели «Медведь и К» Олег Ретанов (5,4 тысячи голосов). Всего в совете 81 представитель бизнеса, за кандидатов отдали почти 440 тысяч голосов.
Также свои кандидатуры выдвигали гендиректор компании «СенсАрт» Дмитрий Литманович (318 голосов), гендиректор компании «Простые системы и решения» Александр Лютов (169 голосов), ИП Ирина Лютова (155), гендиректор зеленоградского провайдера «Компнет» Алексей Юшманов (339) и руководитель проекта «Пикасво 3Д» Вячеслав Ярцев (580).
В департаменте предпринимательства и инновационного развития сообщили, что в ходе работы Штаб по защите бизнеса будет оценивать работу каждого члена совета и составлять некий рейтинг: в дальнейшем наименее активных будут исключать.
Эдуард Галстян: 32 года, с 2018 года возглавляет стоматологию «Эмидент». Магистр Института государственной службы и управления РАНХиГС по программе «Государственное и муниципальное управление в здравоохранении». Член партии «Единая Россия».
Олег Ретанов: 48 лет, в мебельном бизнесе с 1994 года. Входит в наблюдательные советы зеленоградского филиала Московской торгово-промышленной палаты и солнечногорской торгово-промышленной палаты. В новом совете планирует участвовать в разработке мер поддержки малого бизнеса.
В совете при Штабе по защите бизнеса присутствуют представители разных отраслей — торговли, промышленности и строительства, индустрии красоты, сферы образования и социального предпринимательства. В новом органе будет 21 рабочая группа.
Совет должен обеспечивать диалог между чиновниками и бизнес-сообществом, разрабатывать новые виды поддержки малого и среднего предпринимательства и готовить рекомендации для снижения административных барьеров. От кандидатов в новый орган требовалось желание и готовность участвовать в выработке совместных решений, также членам совета предстоит оценить эффективность существующих мер поддержки бизнеса и «определить пути улучшения деловой среды в городе».
Первое заседание совета пройдет в марте.