Компания «ПринтерОК»: спонсор темы
В совет предпринимателей при мэрии вошли два человека из Зеленограда 26.02.2021 ZELENOGRAD.RU

Два человека из Зеленограда вошли в совет предпринимателей при мэрии. Их выбрали открытым голосованием. Это гендиректор стоматологии «Эмидент» Эдуард Галстян (он набрал 4,4 тысячи голосов) и гендиректор магазинов мебели «Медведь и К» Олег Ретанов (5,4 тысячи голосов). Всего в совете 81 представитель бизнеса, за кандидатов отдали почти 440 тысяч голосов.

Также свои кандидатуры выдвигали гендиректор компании «СенсАрт» Дмитрий Литманович (318 голосов), гендиректор компании «Простые системы и решения» Александр Лютов (169 голосов), ИП Ирина Лютова (155), гендиректор зеленоградского провайдера «Компнет» Алексей Юшманов (339) и руководитель проекта «Пикасво 3Д» Вячеслав Ярцев (580).

В департаменте предпринимательства и инновационного развития сообщили, что в ходе работы Штаб по защите бизнеса будет оценивать работу каждого члена совета и составлять некий рейтинг: в дальнейшем наименее активных будут исключать.

Что известно о зеленоградских членах совета предпринимателей

Эдуард Галстян: 32 года, с 2018 года возглавляет стоматологию «Эмидент». Магистр Института государственной службы и управления РАНХиГС по программе «Государственное и муниципальное управление в здравоохранении». Член партии «Единая Россия».

Олег Ретанов: 48 лет, в мебельном бизнесе с 1994 года. Входит в наблюдательные советы зеленоградского филиала Московской торгово-промышленной палаты и солнечногорской торгово-промышленной палаты. В новом совете планирует участвовать в разработке мер поддержки малого бизнеса.

Зачем нужен совет из предпринимателей

В совете при Штабе по защите бизнеса присутствуют представители разных отраслей — торговли, промышленности и строительства, индустрии красоты, сферы образования и социального предпринимательства. В новом органе будет 21 рабочая группа.

Совет должен обеспечивать диалог между чиновниками и бизнес-сообществом, разрабатывать новые виды поддержки малого и среднего предпринимательства и готовить рекомендации для снижения административных барьеров. От кандидатов в новый орган требовалось желание и готовность участвовать в выработке совместных решений, также членам совета предстоит оценить эффективность существующих мер поддержки бизнеса и «определить пути улучшения деловой среды в городе».

Первое заседание совета пройдет в марте.

Материалы про бизнес редакции «Зеленоград.ру» помогает делать компания «ПритнерОК» - они профессионально ремонтируют копировальную технику в день обращения и заправляют картриджи за 10 минут. Адрес: улица Панфилова, дом 30. Телефон 8-499-288-24-08.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
бизнес, малый бизнес
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
В совет предпринимателей при мэрии вошли два человека из Зеленограда Новости
Дом рядом с тюрьмой построят в течение двух лет. Там будет 120 квартир и 22 этажа Новости
Строительные работы по реконструкции станции Крюково начнутся в марте. Одновременно на площади начнут строить новый торговый центр Новости
На станциях метро «Ховрино», «Речной вокзал», «Петровско-Разумовская» и «Сходненская» установят камеры для наблюдения за поведением пассажиров Новости
Комплекс по переработке отходов рядом с Поварово будет контролировать общественный совет. Непонятно, как в него попасть, хотя строительство уже началось Новости
«Учиться плавать и кайфовать от этого». В Зеленограде открылась школа плавания Swim Shot Истории
Водителю, сбившему насмерть бабушку с внучкой на улице Каменка, вынесли приговор. Вот его последнее слово Новости
На входе в центр компьютерной томографии сделают подъемник. Сейчас люди поднимаются по опасной лестнице Новости
Булгаковские места вокруг Зеленограда: деревня Кутузово, дача Понсовых и её хозяева Истории
Станцию Алабушево перестроят по стандартам МЦД. Хотя пока она будет за пределами «диаметров» Новости
Полезные советы, новые места, скидки и акции в Зеленограде Новости
Началось голосование по памятнику на Лубянской площади. Нужно выбрать между Дзержинским и Александром Невским Новости
Жители поселка на границе с Зеленоградом ходят на автобусную остановку по опасной дороге. Чиновники обещали построить тротуар, но теперь ссылаются на нехватку денег Истории
Как жительница Зеленограда подала заявление в детсад рядом с домом, но спустя три года оказалось, что он кем-то заполнен. А чиновники считают, что проблемы нет Истории
«Физика — слишком „вкусная“ штука, чтобы заталкивать её насильно». Галина Манилова, преподаватель физики в школе, в МИЭТе и на подготовительных курсах Партнерский материал
Три человека погибли в ночном пожаре рядом с Зеленоградом. Двое из них несовершеннолетние дети Новости
Открытие подземного перехода от электричек к метро «Комсомольская» откладывается еще минимум на три месяца Новости
По «наркотическим» делам за пять лет в Зеленограде осудили 11 человек — при участии одного и того же понятого Истории
«Дон Жуанами становится люди, которым в детстве недодали любви». Исполнитель главной роли Алексей Ермаков о премьере «Ведогонь-театра» Истории
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру