Что известно о зеленоградских членах совета предпринимателей

Эдуард Галстян: 32 года, с 2018 года возглавляет стоматологию «Эмидент». Магистр Института государственной службы и управления РАНХиГС по программе «Государственное и муниципальное управление в здравоохранении». Член партии «Единая Россия».

Олег Ретанов: 48 лет, в мебельном бизнесе с 1994 года. Входит в наблюдательные советы зеленоградского филиала Московской торгово-промышленной палаты и солнечногорской торгово-промышленной палаты. В новом совете планирует участвовать в разработке мер поддержки малого бизнеса.