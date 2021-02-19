Ремонт по заявкам

Подумать о благоустройстве двора возле корпусов 922-924 управа пообещала в октябре 2020 года, в ответ на жалобу жительницы. «Площадки между корпусами 924 и 922 не обновлялись уже много лет, — написала зеленоградка в раздел „Ваш вопрос власти“ портала префектуры. — Турники просто красятся поверх ржавчины, заниматься на них невозможно. Качели и горки производят уныние на фоне других площадок района. Очень просим провести замену детской площадки на современный детский городок с безопасным резиновым покрытием».

По сообщению управы, специалисты совместно с инженерной службой провели комиссионное обследование и установили, что игровое оборудование имеет следы эксплуатационного износа, но не является аварийным и находится в удовлетворительном состоянии. Однако, учитывая обращение, рассмотреть вопрос о благоустройстве в управе запланировали в 2021 году.

По соседству, у корпуса 923 в прошлом году уже была обновлена детская площадка — так что жителям указали на возможность гулять на современной площадке в шаговой доступности. Двор корпуса 923 был единственным в 9 микрорайоне, где в 2020 году провели комплексное благоустройство.