Вложить средства стимулирования управы района Старое Крюково в комплексное благоустройство возле корпуса 924 решил совет муниципальных депутатов по результатам голосования на портале «Активный гражданин».
На сумму в 18 миллионов рублей отремонтируют площадки, которые находятся между корпусами 922-924: детскую площадку (на ней сделают новое покрытие — искусственное и из песка), спортивную площадку (восстановят искусственное покрытие, заменят ограждение). Рядом обустроят площадки для воркаута, для игры в настольный теннис и площадку для отдыха. Предусмотрена замена 48 малых архитектурных форм.
В списке работ также ремонт покрытия дорожно-тропиночной сети (603 кв.метра) и реконструкция контейнерной площадки.
Дворовая территория у корпусов 922-924 победила в голосовании на портале «Активный гражданин», опередив другие адреса для благоустройства в 9 микрорайоне: двор корпуса 924 набрал 40% голосов (119), вторым вариантом был двор корпуса 915 — 25% (74 голоса), третьим — двор корпуса 908, 11% (33 голоса). Еще 21% опрошенных затруднились с ответом или посчитали, что решение должны принимать специалисты, а 3% (8 человек) высказались против всех предложенных адресов. Голосование завершилось 28 декабря 2020 года.
Подумать о благоустройстве двора возле корпусов 922-924 управа пообещала в октябре 2020 года, в ответ на жалобу жительницы. «Площадки между корпусами 924 и 922 не обновлялись уже много лет, — написала зеленоградка в раздел „Ваш вопрос власти“ портала префектуры. — Турники просто красятся поверх ржавчины, заниматься на них невозможно. Качели и горки производят уныние на фоне других площадок района. Очень просим провести замену детской площадки на современный детский городок с безопасным резиновым покрытием».
По сообщению управы, специалисты совместно с инженерной службой провели комиссионное обследование и установили, что игровое оборудование имеет следы эксплуатационного износа, но не является аварийным и находится в удовлетворительном состоянии. Однако, учитывая обращение, рассмотреть вопрос о благоустройстве в управе запланировали в 2021 году.
По соседству, у корпуса 923 в прошлом году уже была обновлена детская площадка — так что жителям указали на возможность гулять на современной площадке в шаговой доступности. Двор корпуса 923 был единственным в 9 микрорайоне, где в 2020 году провели комплексное благоустройство.
Кроме корпусов 922-924, которые получат обновленные площадки по результатам голосования, управа района Старое Крюково анонсировала в конце января и другие планы благоустройства: комплексный ремонт ждёт также дворы у корпусов 830 и 909.
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