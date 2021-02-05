4 февраля на 75-м году жизни скончался Владимир Андреевич Лепешко. Он 36 лет проработал в милиции: на Петровке-38, затем начальником зеленоградского ОБХСС, инспектором в министерстве, последние годы начальником спецмилиции в Зеленограде. Обаятельный человек, замечательный семьянин. У него двое детей и трое внуков.
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