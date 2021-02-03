У подростка на улице похитили телефон. Полиция задержала грабителя, он говорит, что ничего не помнит 03.02.2021 ZELENOGRAD.RU

Жертвой грабежа стал гулявший на улице 16 микрорайона 13-летний подросток. К нему подошел мужчина и попросил телефон якобы для звонка. Когда мальчик отвлекся, грабитель убежал вместе с телефоном. Отец подростка обратился в полицию.

Подозреваемого задержали на территории Московской области. Ему 18 лет он уже был судим (по какой статье, не уточняется).

«Увидел мальчика, спросил у него где находится такой-то район, он мне показал, а потом я ничего не помню, потому что бы в нетрезвом состоянии», объяснил он после задержания. Телефон он продал за 1500 рублей, деньги потратил.

Полиция возбудила уголовное дело о грабеже (статья 161 УК РФ). Наказание по этой статье от обязательных работ до лишения свободы на четыре года. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Расскажите детям, что не надо давать телефон незнакомым людям. А если отказать сложно, ребенок может под диктовку набрать номер, на который просят позвонить, и включить громкую связь. Главное — не выпускать телефон из рук.

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Метки:
полиция, грабеж, микрорайон 16, преступность
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