Для вас это возможность:
- быть в форме и контролировать вес даже когда нет возможности ходить в зал или бассейн
- быть уравновешенной, даже если целый день в делах и с детьми
- улучшить осанку, и избавиться от болей
- избавиться от депрессии
- гуляя с детьми, заниматься фитнесом для себя
- приобщить к ЗОЖ всю семью (мужа, родителей, детей
Полный курс обучений технике скандинавской ходьбы в фитнес группе длится 1 месяц. Состоит из:
- 8 онлайн уроков (1,5 часа в неделю)
- 4 групповых тренировок на улице (2 часа один раз в неделю)
- палки выдаются на время обучения
Обучение планируется весной. Практически не имеет противопоказаний. Можно беременным.
После обучения:
- вы будете знать как правильно выбрать палки и где их купить
- освоите технику скандинавской ходьбы, сможете самостоятельно заниматься,
- найдете эффективный спорт в удовольствие и
- группу единомышленников для общения во время тренировок и поддержания мотивации на регулярные занятия.
Чтобы записаться, заполните анкету по ссылке.
Материалы о спорте, фитнесе, танцах и йоге редакции Зеленоград.ру помогает делать Студия танцев и йоги «Феникс» - уютная студия для детей и взрослых, где все занятия проходят в мини-группах по пять человек. Есть индивидуальные занятия и почасовая аренда зала. Скидки новым и постоянным клиентам, стоимость абонементов 1900-5000 рублей. Адрес: Зеленоград, корпус 454. Телефон: 8-985-462-78-37. Каждому подписавшемуся на аккаунт Студии в ВК, инстаграме или ютьюбе - скидка 10% на первый абонемент
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