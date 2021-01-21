Студия танцев и йоги «Феникс»: спонсор темы
Бесплатную фитнес-группу для мам на занятия по скандинавской ходьбе организуют в Зеленограде. Идёт запись 21.01.2021 ZELENOGRAD.RU

Партнер клуба друзей «Зеленоград.ру» и сертифицированный инструктор по скандинавской ходьбе Мария Лифшиц организует бесплатную фитнес группу для мам в Зеленограде. Запись по ссылке.

Для вас это возможность:

  • быть в форме и контролировать вес даже когда нет возможности ходить в зал или бассейн
  • быть уравновешенной, даже если целый день в делах и с детьми
  • улучшить осанку, и избавиться от болей
  • избавиться от депрессии
  • гуляя с детьми, заниматься фитнесом для себя
  • приобщить к ЗОЖ всю семью (мужа, родителей, детей

Полный курс обучений технике скандинавской ходьбы в фитнес группе длится 1 месяц. Состоит из:

  • 8 онлайн уроков (1,5 часа в неделю)
  • 4 групповых тренировок на улице (2 часа один раз в неделю)
  • палки выдаются на время обучения

Обучение планируется весной. Практически не имеет противопоказаний. Можно беременным.

После обучения:

  • вы будете знать как правильно выбрать палки и где их купить
  • освоите технику скандинавской ходьбы, сможете самостоятельно заниматься,
  • найдете эффективный спорт в удовольствие и
  • группу единомышленников для общения во время тренировок и поддержания мотивации на регулярные занятия.

Чтобы записаться, заполните анкету по ссылке.

Материалы о спорте, фитнесе, танцах и йоге редакции Зеленоград.ру помогает делать Студия танцев и йоги «Феникс» - уютная студия для детей и взрослых, где все занятия проходят в мини-группах по пять человек. Есть индивидуальные занятия и почасовая аренда зала. Скидки новым и постоянным клиентам, стоимость абонементов 1900-5000 рублей. Адрес: Зеленоград, корпус 454. Телефон: 8-985-462-78-37. Каждому подписавшемуся на аккаунт Студии в ВК, инстаграме или ютьюбе - скидка 10% на первый абонемент
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Метки:
спорт, лифшиц мария
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