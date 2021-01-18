До 10 утра 19 января в Москве и Московской области концентрация выбросов в воздухе будет повышенной. Причина в безветренной погоде, из-за этого загрязняющие вещества рассеиваются хуже.

Станции контроля воздуха в 6 и 11 микрорайонах Зеленограда показывают небольшое повышение концентрации в воздухе оксидов азота. Предельно допустимые концентрации пока не превышены, но нужно помнить, что эти вещества способны раздражать дыхательные пути, а при высоких концентрациях — вызывать симптомы отравления. Станция в 16 микрорайоне не отражает эти показатели с 12 января из-за ремонта оборудования.

Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредило предприятия о неблагоприятных для рассеивания условиях, до завтрашнего утра на производствах должны сократить выбросы.