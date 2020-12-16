Тело в воде Чёрного озера заметили в восьмом часу утра в среду, 16 декабря, гулявшие рядом местные жители.
На озеро сразу вызвали полицию. Следом приехали спасатели 214-го пожарно-спасательного отряда, которые достали труп из проруби. Пока неизвестно, сколько времени труп пробыл в воде. Предположительно не больше суток.
Погибшая 58-летняя женщина проживала в шестом микрорайоне и перед уходом из дома якобы оставила прощальную записку.
Следственный комитет сообщил «Зеленоград.ру», что проводится доследственная проверка. Остальную информацию редакции предоставили разные источники, в том числе очевидцы, находившиеся рядом, когда на месте работали полиция со спасателями.
Фото очевидца
Фото очевидца
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