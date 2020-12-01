На базе культурного центра «Доброволец» в корпусе 705 планируют открыть новые направления для детей разного возраста и взрослых. Жители 6 и 7 микрорайонов могут проголосовать за интересующие их кружки и секции.

В КЦ уточнили, что голосование будет идти минимум месяц. Когда предполагается подвести итоги, пока неизвестно. Для детей предлагают выбор между спортивными секциями, танцами, йогой, гимнастикой, иностранными языками, логопедом и творческой мастерской. Для взрослых — между аэробикой, иностранными языками и творческими занятиями. Опрос можно пройти по ссылке.

Сейчас в корпусе 705 на базе КЦ располагается борцовский и тренажерный залы. Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8-499-736-14-66.