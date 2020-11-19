Гололёд, образовавшийся на дорогах после мокрого снега, стал причиной нескольких вечерних и утренних аварий утром в четверг, 19 ноября, и накануне вечером.
Утром в 3-м Западном проезде у заправки «Газпромнефть» водитель автомобиля «Шевроле Круз» не справился с управлением и врезался в дорожный знак.
Ещё одно столкновение со столбом произошло на въезде в Менделеево — автомобиль был на летней резине.
На Пятницком шоссе возле деревни Соколово Солнечногорского района — перевёртыш. Автомобиль, хоть и на зимней резине, всё же занесло на повороте.
Об этих трёх утренних происшествиях рассказывает аккаунт в инстаграме @voditel_zelenograda.
Ещё один инцидент произошёл около семи вечера среды в Алабушево. Водитель «КИА» по свежей снежной пыльце въехал в продуктовый магазин. Сообщество вконтакте @zelaoauto со ссылкой на свой источник, пишет, «что пилот был под зелёным змием, но это не точно». Кто всё же виноват: гололёд или «змий», будет разбираться полиция.
По имеющейся оперативной информации, утром в четверг в Зеленограде сотрудники ГИБДД оформили два протокола на местах дорожных происшествий, предположительно связанных с гололёдом. В разборе двух ДТП участвовал «Дорожный патруль» Центра организации дорожного движения, но их причиной был не гололёд. Ситуацию на областных дорогах в полиции оперативно не смогли прокомментировать.
Статистика по ДТП из-за гололёда будет известна на следующие сутки. Правда, в неё не попадут случаи, которые оформляются по европротоколу.
Аварий с пострадавшими в Зеленограде и окрестностях утром и накануне вечером не было.
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