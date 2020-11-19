Гололёд, образовавшийся на дорогах после мокрого снега, стал причиной нескольких вечерних и утренних аварий утром в четверг, 19 ноября, и накануне вечером.

Утром в 3-м Западном проезде у заправки «Газпромнефть» водитель автомобиля «Шевроле Круз» не справился с управлением и врезался в дорожный знак.