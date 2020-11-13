В горбольнице пациентам с диабетом начали бесплатно ставить инсулиновые помпы 13.11.2020 ZELENOGRAD.RU

Инсулиновые помпы для замены регулярных инъекций начали ставить пациентам с сахарным диабетом в городской больнице им. Кончаловского по полису ОМС.

Помпу рекомендуют людям с 1 и 2 типом сахарного диабета, находящимся на инсулинотерапии, сообщают в больнице. Это небольшое устройство, которое пациент носит с собой. Оно регулярно вводит в организм необходимую дозу инсулина для поддержания уровня сахара. Это освобождает от необходимости постоянно делать инъекции. В отличие от метода ежедневных инъекций, в помпе используется только один инсулин — короткого или ультракороткого действия.

Решение о назначении этой терапии принимает врач. При отсутствии противопоказаний пациента госпитализируют. В больнице он проходит суточный мониторинг, на основании которого ставится помпа и подбираются оптимальные дозы, рассказал заведующий отделением терапии, главный внештатный специалист-терапевт Зеленограда Артур Рахматуллов. По его словам, с помпой можно ходить очень долго. При соблюдении необходимой диеты подобранная доза инсулина будет работать оптимально.

Используются помпы компании Medtronic, модель Minimed Paradigm Real-Time (MTT-722). Они измеряют уровень глюкозы каждые пять минут и составляют график за 3 и за 24 часа. Больница закупает помпы по пять штук при мере необходимости. На момент публикации на помповую терапию записались два человека, обоим она установлена.

Задать вопросы и записаться на консультацию можно по телефону 8-925-498-80-84 по будням с 13:00 до 15:00.

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