Ушла из жизни «литературная мама и бабушка» многих зеленоградцев — Варвара Владимировна Алексеева. Ей было 61. Она была директором центральной библиотеки №2, последние годы — заведующей приходской библиотекой при Никольском храме. А еще — она преподавала детям литературное творчество при детско-юношеском центре «Союз».

"Мы всегда будем ее любить и помнить, — делится мама учеников из воскресной школы при Никольском храме Елена Майданович. — Благодаря ей мои дети полюбили чтение, начали читать духовную литературу. А ее вязанные игрушки такие же теплые, как и она сама".

Почти на каждой фотографии у нее на руках — ребенок.

«Наш самый маленький литературный малышок», «принцесска Лия в гости приходила», «любимый Вареник», «первая встреча с Максюшей», — подписаны ее фотографии вконтакте.

«Варвара Владимировна любила и по-настоящему умела работать с детьми. В каждом ребенке она видела свой, уникальный, неповторимый талант, старалась развить лучшие качества и способности. Она всегда вселяла уверенность, помогала, направляла и подбадривала начинающих. Это был очень добрый, чуткий и отзывчивый человек», — написано на странице зеленоградского благочиния города Москвы.

Она родилась в 1959 году в городе Коканд Ферганской области Узбекской ССР. В 13 лет вместе с мамой переехала жить в Московскую область. После окончания школы поступила в Московский государственный университет культуры и искусств, получила специальность «библиотекарь».

"За каждого из учеников она переживала, как за родного. У нее была безграничная вера в каждого из нас, рядом с ней хотелось быть лучше" , — говорит ее бывшая ученица и доброволец группы Волонтерская помощь «Чайка» при храме Александра Невского Елена Петрова (Зайцева). — Уже взрослые, мы продолжали собираться и поддерживать друг друга. Именно она меня привела в волонтерство".

Варвара Владимировна устраивала благотворительные ярмарки, стояла у прилавка даже в сильный мороз. Почти все изделия ручной работы делала она сама.

«У нее было слабое здоровье, но она не унывала и всегда находила в себе силы поддерживать и помогать окружающим. Заглянешь к ней в библиотеку и уйдешь, не только получив поддержку, но и подарок. Даже когда из-за болезни она не могла встать с кровати — она продолжала вязать игрушки, ведь надо было готовиться к благотворительным ярмаркам», — вспоминает прихожанка Никольского храма Екатерина Гончарова.

По словам педагога воскресной школы Никольского храма Надежды Журавлевой, она «всегда была быстрой на помощь».

«Она собирала вещи и раздавала их бедным, всегда спрашивала — чем я могу помочь? Мимо никогда не проходила. Если нужна была помощь — отдавала деньги из своей зарплаты», — рассказывает она.

Варвара Владимировна стала одним из вдохновителей и первым добровольцем группы Волонтерская помощь «Чайка».

"Она помогала, отдавая всю себя, не щадя силы и здоровье. Она по-другому просто не умела — если кто-то попросит его накормить, она доставала из холодильника все, что у нее было — и отдавала" , — написано на странице группы.

За неделю до смерти Варвара Владимировна, разговаривая с коллегами из храма, сказала: «я наготовила варенья — всех вас угощу».

Она умерла внезапно, на даче, на следующий день после крестин своей внучки.

Отпевание Варвары Владимировны состоится 21 октября в 12:00 в Никольском храме (адрес: Никольский проезд, дом 1 строение 1).

Текст: Валерия Гречина