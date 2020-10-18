Ресторан «Тай Шань» работает с 12 часов: с воскресенья по четверг — до полуночи, в пятницу и субботу здесь можно посидеть до двух ночи, но кухня закрывается раньше.

С понедельника по пятницу с 12 до 16 часов подают бизнес-ланч из салата, первого, второго и морса. Каждый день — разные блюда. Стоимость бизнес-ланча — 350 рублей.

Для фирменных утки по-пекински и по-гуандунски хозяева приобрели специальную печь. А в ближайшие месяц-два здесь начнут готовить на теппане (нагреваемый плоский лист из нержавеющей стали). Теппанъяки — особый стиль приготовления пищи, популярный в азиатских странах. Еду готовят в непосредственной близости от клиентов на плите-«сковороде» и прямо с неё подают в тарелки. С запуском теппана в ресторане значительно расширится меню. Сейчас средний чек на человека в «Тай Шане» выходит на 1200-1300 рублей.