Ресторан китайской кухни «Тай Шань» открылся в 16-м микрорайоне 18.10.2020 ZELENOGRAD.RU

Новый ресторан «Тай Шань» появился в корпусе 1624Б. Здесь подают блюда паназиатской кухни, в том числе суши, роллы, сашими, и фирменные китайские утку по-пекински и утку по-гуандунски, готовят их китайские повара, которые также проводят мастер-классы для местных кулинаров.

Паназиатская кухня представляет собой смешение кулинарных традиций Китая, Японии, Таиланда и других стран Юго-Восточной Азии. Идея открыть в Зеленограде ресторан настоящей азиатской кухни появилась после путешествия по Китаю, рассказала хозяйка нового ресторана. Очень понравилась там еда — захотелось поделиться этими вкусами дома. И вот вместе с сыном осуществили эту мечту.

Название предложил знакомый китаец: Тайшань — это одна из священных гор в Китае. Дословно переводится как «гора Восхода» или «Восточная гора». Она ассоциируется не только с восходом солнца, но также с рождением и обновлением, а храм на её вершине является местом паломничества.

Ресторан «Тай Шань» работает с 12 часов: с воскресенья по четверг — до полуночи, в пятницу и субботу здесь можно посидеть до двух ночи, но кухня закрывается раньше.

С понедельника по пятницу с 12 до 16 часов подают бизнес-ланч из салата, первого, второго и морса. Каждый день — разные блюда. Стоимость бизнес-ланча — 350 рублей.

Для фирменных утки по-пекински и по-гуандунски хозяева приобрели специальную печь. А в ближайшие месяц-два здесь начнут готовить на теппане (нагреваемый плоский лист из нержавеющей стали). Теппанъяки — особый стиль приготовления пищи, популярный в азиатских странах. Еду готовят в непосредственной близости от клиентов на плите-«сковороде» и прямо с неё подают в тарелки. С запуском теппана в ресторане значительно расширится меню. Сейчас средний чек на человека в «Тай Шане» выходит на 1200-1300 рублей.

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Метки:
рестораны и кафе, микрорайон 16
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