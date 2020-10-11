Женщину, лежащую на асфальте в луже крови, обнаружили прохожие около 10 утра субботы, 10 октября, между «ВкусВиллом» и отделом полиции (смежные корпуса 834 А и Б). Выяснили, что произошло.



Источник в правоохранительных органах сообщил «Зеленоград.ру», что у происшествия нет криминальных корней: 44-летняя женщина потеряла на улице сознание и при падении ударилась — отсюда кровь.



Пострадавшую на «скорой», которую вызвали прохожие, доставили в больницу. Там её осмотрели и оказали первую помощь. От госпитализации она отказалась, сообщили нам в пресс-службе стационара.