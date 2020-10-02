Центр прикладной урбанистики Зеленограда начинает независимое исследование города самими горожанами 02.10.2020 ZELENOGRAD.RU

Анкета горожанина — это один из методов исследования, который поможет вскрыть наиболее острые вопросы и проблемы горожан и города. Исследование проводится, чтобы наладить диалог между представителями разных субъектов города (администрация, сообщества, активные горожане, бизнес) для поиска и реализации решений наиболее волнующих вопросов.

Собранные анкеты проанализируют и результат исследования обсудят на встречах с субъектами города. В обобщенном виде результаты исследований будут опубликованы на «Зеленоград.ру» и в группе Центра прикладной урбанистики Зеленограда.

Методическая, информационная и модераторская поддержка оказывается социологами, аналитиками и урбанистами «Центра прикладной урбанистики» Святослава Мурунова.

Приглашаем вас высказать свои мысли и чувства — заполните анкету горожанина.

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