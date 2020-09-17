Огонь охватил 800 квадратных метров поверхности внутри обшитого металлом одноэтажного строения — частично деревянного, частично пено-блочного.

Сообщение о пожаре пришло на пульт в 13:23. На место прибыли оперативно, но локализовать огонь удалось лишь через три часа, в 16:25. Ещё через час, в 17:20, пожар полностью ликвидировали, сообщили «Зеленоград.ру» в МЧС. Коллегам из области в тушении помогали зеленоградские пожарные на трёх автоцистернах. Всего участвовали 38 человек с использованием 11 единиц техники.

В пожаре никто не пострадал. Причину возгорания выясняют.