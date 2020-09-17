Сильный пожар в гараже-автосервисе в Алабушево тушили несколько часов 17.09.2020 ZELENOGRAD.RU

Возгорание произошло в гараже, перестроенном под автосервис, на улице Ломоносова в Алабушево днем в четверг, 17 сентября. Густой столб дыма от пожара высоко поднимался над лесом между селом и Зеленоградом и был виден из 14-го микрорайона, рассказали читатели «Зеленоград.ру».

Огонь охватил 800 квадратных метров поверхности внутри обшитого металлом одноэтажного строения — частично деревянного, частично пено-блочного.

Сообщение о пожаре пришло на пульт в 13:23. На место прибыли оперативно, но локализовать огонь удалось лишь через три часа, в 16:25. Ещё через час, в 17:20, пожар полностью ликвидировали, сообщили «Зеленоград.ру» в МЧС. Коллегам из области в тушении помогали зеленоградские пожарные на трёх автоцистернах. Всего участвовали 38 человек с использованием 11 единиц техники.

В пожаре никто не пострадал. Причину возгорания выясняют.

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Метки:
происшествия, алабушево, пожары
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