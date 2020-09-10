}
Авария на пересечении Солнечной аллеи с Центральным и Георгиевским проспектом создала заторы 10.09.2020 ZELENOGRAD.RU

Два дорожно-транспортных происшествия в начале восьмого утра в четверг, 10 сентября, на Солнечной аллее и ещё одно через час на Панфиловском проспекте сковали движение в половине города. «Бордовая» пробка тянется к аллее от Кутузовского шоссе по всей улице Радио, таким же цветом окрашен затор на Заводской улице. Сама аллея полностью в пробке от Панфиловского проспекта до пересечения с Центральным, где на разворотном кругу произошла одна из аварий.

По состоянию на 9 утра ситуация не изменилась.

К 10 часам движение нормализовалось.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
дтп, пробки
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Истории про Середниково — глава 6: зачем здесь был Ленин и пионеры из «Артека», как усадьбу чуть не разрушили война и мирное время, а её хозяином стал Лермонтов Истории
В промзоне Алабушево обещают 40 тысяч рабочих мест через десять лет. К этим планам есть вопросы Истории
Наркоман разгромил школу в 8-м микрорайоне и остановку рядом Новости
Детский сад на 200 мест в деревне Голубое стал государственным. Жители добивались этого несколько лет Новости
Копии дорогих мобильников продавал прохожим мошенник, выдавая за оригиналы. Деньги он вернул, но все равно пойдет под суд Новости
Участок под кафе напротив 20-го микрорайона выставят на торги после общественного обсуждения Новости
Строительство фармзавода «Биокад» завершено в зеленоградской промзоне Алабушево. Здесь создадут более 100 рабочих мест и начнут выпуск «жизненно необходимых» лекарств Новости
Какие дни будут выходными в 2021 году Новости
Чёрный заяц (или кролик) ест траву на Берёзовой аллее Жизнь
Зеленоградские штангистки заняли первые места в популярном турнире. Секция тяжёлой атлетики приглашает детей на бесплатные тренировки Новости
Из огня во 2 микрорайоне спасли человека. Пожар начался из-за его сигареты Новости
Дело о нападении на подростков из-за окрашенных волос передали в Следственный комитет. Delivery Club уже опознал своего курьера Новости
Местный житель заподозрил рабочих в продаже плитки для капремонта их дома. Те ответили, что отдают жильцам, которые хотят делать ремонт сами Новости
Строить мусоросжигательный завод в Хметьево будет турецкая корпорация «Енигюн». Работы начнут уже в этом году Новости
Пандус-обрубок на станции Крюково обещают переделать к октябрю. На подрядчика подали в суд Новости
Двое мужчин напали на группу подростков в 20 микрорайоне. Им не понравился цвет их волос Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру