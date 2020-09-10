Два дорожно-транспортных происшествия в начале восьмого утра в четверг, 10 сентября, на Солнечной аллее и ещё одно через час на Панфиловском проспекте сковали движение в половине города. «Бордовая» пробка тянется к аллее от Кутузовского шоссе по всей улице Радио, таким же цветом окрашен затор на Заводской улице. Сама аллея полностью в пробке от Панфиловского проспекта до пересечения с Центральным, где на разворотном кругу произошла одна из аварий.
По состоянию на 9 утра ситуация не изменилась.
К 10 часам движение нормализовалось.
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