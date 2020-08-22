На портале «Активный гражданин» стартовало новое голосование: москвичи решат, какой парк столицы украсит тематическую карту «Тройка». Для конкурса горожане прислали более 350 снимков, из них по всем требованиям подошли 55. Фотографии разделили на пять категорий, в каждой из них можно выбрать наиболее понравившийся вариант.

В конкурсе участвует 10 фотографий парка 40-летия Победы. Их авторы — Елизавета Насонова, Ирина Ницевич, Наталья Суружий, Юлия Молоканова, Александр Иванов, Алена Этажова, Анна Александрова и Евлампия Панова.