На портале «Активный гражданин» стартовало новое голосование: москвичи решат, какой парк столицы украсит тематическую карту «Тройка». Для конкурса горожане прислали более 350 снимков, из них по всем требованиям подошли 55. Фотографии разделили на пять категорий, в каждой из них можно выбрать наиболее понравившийся вариант.
В конкурсе участвует 10 фотографий парка 40-летия Победы. Их авторы — Елизавета Насонова, Ирина Ницевич, Наталья Суружий, Юлия Молоканова, Александр Иванов, Алена Этажова, Анна Александрова и Евлампия Панова.
По итогам голосования определят работу с максимальным количеством голосов, она и украсит «Тройку», которую выпустят ограниченным тиражом. Победителя голосования наградят в начале октября.
Сейчас по текущим итогам голосования больше всего голосов в своих категориях набрали фотографии Юлии Молокановой и Натальи Суружий.