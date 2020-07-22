Рабочий попал в больницу, спилив ветку, на которой сидел 22.07.2020 ZELENOGRAD.RU

Молодой рабочий на себе испытал многовековую народную мудрость «Не руби сук, на котором сидишь». Он получил серьёзные травмы при падении с высоты, когда сделал именно то, от чего предостерегает поговорка.

Несчастный случай с 21-летним работником произошёл, когда он выполнял поручение начальства удалить на дереве ветку. Но в процессе молодой человек не сообразил, что уселся на той части сука, которую отпиливает, и рухнул на землю вместе с ним.

В результате, по информации телеграм-канала Mash, рабочий получил множественные травмы, в том числе сотрясение мозга, ушиб лёгкого и другие ушибы.

В городской больнице молодому человеку провели УЗИ брюшной полости, КТ головного мозга и другие обследования. Пациента осмотрели травматолог и нейрохирург и оказали неотложную медицинскую помощь. Через два с половиной часа его выписали под наблюдение врачей поликлиники по месту жительства, сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-службе стационара.

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Метки:
жкх, происшествия, несчастный случай
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