Бассейн не для плавания начали строить в Менделеево. Во ВНИИФТРИ заложили фундамент нового эталонного гидроакустического комплекса 22.07.2020 ZELENOGRAD.RU

Специальный метрологический бассейн появится в составе Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ), градообразующего предприятия посёлка Менделеево — там состоялась церемония закладки его фундамента. Бассейн оснастят собственным оборудованием для контроля уровня шума судов гражданского морского флота и стационарных объектов на шельфе, а также для разработки стандартов в этой области. Новый исследовательский комплекс планируется построить к 2023 году, приступить к измерениям — с 2024 года.

Новый метрологический бассейн пополнит группу отечественных эталонов, которые эксплуатируются ВНИИФТРИ — среди них уже есть эталоны времени, частоты и национальной шкалы времени, длины, твёрдости, давления и других физико-химических единиц измерения.

Воздействие антропогенного шума на морскую фауну, жизнь обитателей морей и возобновляемость рыбных ресурсов — мировая проблема, которая уже решается на уровне ООН. Евросоюз и Международная морская организация (IMO) при ООН обсуждают внедрение в будущем сплошного контроля шумоизлучения коммерческих судов, на основе которого будут получены карты «звукового ландшафта». Как следствие, могут появиться и ограничения на плавание в экологически чувствительных регионах — такие же ограничения уже ввели в авиации, и всем странам пришлось срочно приводить в соответствие с ними свою авиатехнику, чтобы продолжать перелёты.

России еще только предстоит создать национальную систему сертификации судов по их шумности, признаваемую другими странами — об этом рассказал на церемонии закладки комплекса глава Росстандарта Алексей Абрамов. «Так мы обеспечим условия для беспрепятственного международного сотрудничества в области экономики, науки, технологий и международной торговли», добавил он. Отдельная задача — непрерывный мониторинг шумового загрязнения моря, особенно в Арктике. Стране нужна собственная система акустического контроля гражданского морского флота и мониторинга среды, свои стандарты измерения шума на уровне международных, которые должны быть учтены и в национальной программе судостроения.

Учёные и специалисты ВНИИФТРИ уже участвуют в разработке международных стандартов и готовы предложить свои решения, заявил генеральный директор института Сергей Донченко.

В бассейне будут калибровать измерительные системы уровня шума от кораблей и стационарных объектов, который распространяется в водной среде — так их настраивают для предельной точности измерений перед тем, как отправить на полигоны в разные моря и океаны. Специальное гидроакустическое покрытие стен бассейна позволит воссоздать условия внешней среды — имитировать по рассеиванию звука открытое море. Даже воду в бассейн нальют «не просто из-под крана» — «Вода будет специально подготовлена (с минимальным количеством солей, дистиллированная) для исследований», пояснили в институте.

Оборудование для нового комплекса специально разработано специалистами ВНИИФТРИ и уникально по своим характеристикам, отметил Сергей Донченко. Всё это расширяет коридор исследований, а значит, измерительные технологии в области гидроакустики получат дальнейшее развитие.

«Здесь будет размещены передовые эталонные установки. Наши учёные сейчас вплотную подошли к их получению, разработки уже идут. Создание метрологической базы и компетенции базового отечественного института в наукоёмких исследованиях связаны неразрывно — одно невозможно без другого», рассказал Алексей Абрамов.

Объект уникален для России и выводит её в ряд немногочисленных стран мира, которые обладают подобными эталонными комплексами.

Это новая веха и для самого института: создание специального многофункционального метрологического бассейна было задумано еще несколько лет назад, как реконструкция и техническое перевооружение одного из корпусов ВНИИФТРИ, а в 2019 году было вы получил значительное целевое бюджетное финансирование для его строительства и обустройства звукопоглощающего акустического покрытия. Впервые за много лет на территории института развёрнуто такое масштабное капитальное строительство в целях проведения научных исследований.

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Метки:
менделеево, капитальное строительство, метрология, ФГУП "Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Физико-Технических и Радиотехнических Измерений" (ВНИИФТРИ)
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