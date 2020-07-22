В бассейне будут калибровать измерительные системы уровня шума от кораблей и стационарных объектов, который распространяется в водной среде — так их настраивают для предельной точности измерений перед тем, как отправить на полигоны в разные моря и океаны. Специальное гидроакустическое покрытие стен бассейна позволит воссоздать условия внешней среды — имитировать по рассеиванию звука открытое море. Даже воду в бассейн нальют «не просто из-под крана» — «Вода будет специально подготовлена (с минимальным количеством солей, дистиллированная) для исследований», пояснили в институте.

Оборудование для нового комплекса специально разработано специалистами ВНИИФТРИ и уникально по своим характеристикам, отметил Сергей Донченко. Всё это расширяет коридор исследований, а значит, измерительные технологии в области гидроакустики получат дальнейшее развитие.

«Здесь будет размещены передовые эталонные установки. Наши учёные сейчас вплотную подошли к их получению, разработки уже идут. Создание метрологической базы и компетенции базового отечественного института в наукоёмких исследованиях связаны неразрывно — одно невозможно без другого», рассказал Алексей Абрамов.

Объект уникален для России и выводит её в ряд немногочисленных стран мира, которые обладают подобными эталонными комплексами.

Это новая веха и для самого института: создание специального многофункционального метрологического бассейна было задумано еще несколько лет назад, как реконструкция и техническое перевооружение одного из корпусов ВНИИФТРИ, а в 2019 году было вы получил значительное целевое бюджетное финансирование для его строительства и обустройства звукопоглощающего акустического покрытия. Впервые за много лет на территории института развёрнуто такое масштабное капитальное строительство в целях проведения научных исследований.