Сократить новогодние праздники из-за пандемии предложил один сенатор. Госдума против. Путину всё равно 23.06.2020 ZELENOGRAD.RU

Член Совета Федарации Андрей Кутепов предлагает сократить новогодние каникулы до четырех дней из-за эпидемии и кризиса. Но только один раз — в следующем году. У президента «никакой позиции на этот счет нет».

Андрей Кутепов — возглавляет комитет Совета Федерации по экономической политике. Он планирует оставить от новогодних праздников три дня с 1 по 3 января и Рождество 7 января, сообщил ТАСС.

Кутепов отмечает, что мера разовая. Причинами сокращения он называет кризис из-за эпидемии коронавируса и увеличение нерабочих дней в 2020 году. Он посчитал, что по производственному календарю в 2020 году рабочих дней должно быть 247, а выходных 118 (вместе с праздниками). Однако в реальности баланс изменится на 29 дней: количество рабочих дней составит 218 против 147 нерабочих. «Количество нерабочих дней в 2020 году больше на 20 процентов» , — заявил сенатор.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о сокращении каникул, заявил, что Кремль исходит из «устоявшейся практики» и не имеет «никакой позиции на этот счет».

Однако в Госдуме осудили предложение сенатора. Первому замруководителю фракции «Единая Россия» Андрею Исаеву «представляется нецелесообразным» менять праздничный календарь на один год, сообщает ТАСС.

18 июня председатель комитета Совета Федерации Андрей Клишас сообщил РИА Новости, что «ни один из комитетов Совфеда не поддерживает» инициативу Андрея Кутепова о сокращении новогодних каникул, поскольку это «является нарушением конституционного права на отдых и установленных законодательством гарантий, касающихся нерабочих праздничных дней».

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов от фракции ЛДПР Ярослав Нилов уверен, что предложение сенатора не поможет бизнесу, а, наоборот, навредит. «Учреждения общепита, которые пострадали, это и кафе, и рестораны, и бары, в праздничные дни работают особенно активно, и выручка в эти дни заметно выше. К тому же, есть большие сомнения, что за эти пять дней, на которые предлагается сократить праздники, экономика заметно восстановится», — заявил он на сайте партии. Также Нилов уверен, что большинство работников, в случае урезания каникул, уйдет в сокращённые дни в отпуск, «тем самым все равно сделают продолжительные выходные».

«Коммерсант» опросил несколько бизнесменов. Директор металлопрокатного завода «Элкат» Максим Третьяков считает, что падение спроса, которое произошло во многих сферах, компенсировать сокращением праздников не получится. Президент сети химчисток-прачечных «Диана» Дмитрий Несветов предлагает компенсировать дни простоя налоговой политикой и ослаблением фискального режима. Гендиректор консалтинговой компании DNA-Realty Антон Белых считает, что урезание праздников способно «чуть-чуть компенсировать это безобразие». Также он предложил перенести праздники на даты с 30 декабря по 3 января.

Дизайнер Артемий Лебедев считает, что новогодние каникулы надо сократить не только в 2021 году из соображений здравого смысла. «Потому что, когда люди десять дней пинают ***** [ничего не делают] на Новый год, а в конце января хотят получать зарплату так, будто они работали полный месяц, я каждый раз от этого ***** [удивляюсь]. Два дня [отдыха] на Новый год абсолютно достаточно всем. Хочешь отдыхать десять дней — бери отпуск за свой счет и отдыхай в любом месяце».

Предложение Андрея Кутепова о сокращении новогодних праздников направлено на рассмотрение министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову (это ведомство отвечает за назначение праздников). Нам остается только ждать решения Правительства по законопроекту.

В начале года года ВЦИОМ заявил, что треть россиян (33 процента опрошенных) считают новогодние праздники чересчур длинными. Ранее в Госдуме уже обсуждали сокращение выходных. И в ноябре тот же депутат ЛДПР Ярослав Нилов предложил сделать 31 декабря выходным днем, при этом урезать каникулы до 3 января включительно. Ранее президент Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным днем. В 2004 по решению Госдумы россияне отдыхали с 1 по 5 января, а с 2013 года новогодние праздники продлили до 8 января включительно.

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Метки:
коронавирус, эпидемия, каникулы
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