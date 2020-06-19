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Вход в подъезд с помощью распознавания лица внедряют в шести домах Зеленограда 19.06.2020 ZELENOGRAD.RU

В шести домах 17-го микрорайона станет доступна возможность доступа в подъезды с помощью системы распознавания лиц. Она автоматически идентифицирует жильцов на расстоянии нескольких метров и открывает двери.

Перед тем, как открыть дверь, система распознавания лиц многократно сопоставляет исходное фото, загруженное при регистрации, с тем, как человек выглядит в реальной жизни. Нейросеть также обучена отличать человеческое лицо от фото или видеоизображения на экране смартфона или в напечатанном виде. Данные пользователей в системе обезличены, зашифрованы и хранятся на защищенных внутренних серверах, рассказали «Зеленоград.ру» в пресс-службе компании «Пик».

Доступ в подъезды с помощью «стандартных» ключей или видеосвязи остаётся. Жители сами смогут выбрать, каким способом открытия дверей им удобнее пользоваться.

Систему распознавания лиц можно установить в домах, оснащённых цифровой домофонией rubetek. В 17-м микрорайоне Зеленограда это шесть корпусов дома 33 на Георгиевском проспекте. Технологию планируется внедрить до конца года.

Сколько это будет стоить для жителей, не уточняется.

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Метки:
охрана и безопасность, микрорайон 17 (жемчужина зеленограда), ПИК
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Обсуждение
A T
4 часа назад
Много лет назад, в юности, мне уже пришлось пройти дактилоскопию без законных оснований - увы, мои страх перед тогда ещё милицией и безграмотность, стрессовая ситуация. Теперь ещё добровольная биометрия по морде лица, чтобы входить в подъезд. Да ну нафиг. Предпочла бы имплантацию чипов в руку, как у Ж. Жужкова, про которого писали на зеленоградских ресурсах.
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