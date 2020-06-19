Перед тем, как открыть дверь, система распознавания лиц многократно сопоставляет исходное фото, загруженное при регистрации, с тем, как человек выглядит в реальной жизни. Нейросеть также обучена отличать человеческое лицо от фото или видеоизображения на экране смартфона или в напечатанном виде. Данные пользователей в системе обезличены, зашифрованы и хранятся на защищенных внутренних серверах, рассказали «Зеленоград.ру» в пресс-службе компании «Пик».

Доступ в подъезды с помощью «стандартных» ключей или видеосвязи остаётся. Жители сами смогут выбрать, каким способом открытия дверей им удобнее пользоваться.

Систему распознавания лиц можно установить в домах, оснащённых цифровой домофонией rubetek. В 17-м микрорайоне Зеленограда это шесть корпусов дома 33 на Георгиевском проспекте. Технологию планируется внедрить до конца года.

Сколько это будет стоить для жителей, не уточняется.