84-летний Олег Кассель пропал в понедельник, 15 июня. Около семи часов вечера он ушёл из дома в Зеленограде и не вернулся. Живёт в 14-м микрорайоне, часто бывает в 4-м микрорайоне. Нужна помощь добровольцев в розыске пропавшего.
Приметы. Рост — 170 сантиметров, телосложение худощавое, глаза серо-голубые, волосы седые.
Одежда. Серый пиджак, тёмно-синие спортивные штаны с серыми полосками по бокам, клетчатая рубашка, зелёная кепка с козырьком.
Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» просит сообщать любую информацию по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112.
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