Максимум ограничений могут снять в столице до 1 июля. График обещают представить в понедельник 04.06.2020 ZELENOGRAD.RU

«Поэтапно до 1 июля максимум ограничений, которые есть сегодня в городе, можно будет снять», — сказал Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».

На следующей неделе может появиться график снятия ограничений, который поможет бизнесу рассчитать время на подготовку помещений и вызов сотрудников, а горожанам — строить планы и возвращаться к привычному ритму жизни.

График будет зависеть от того, как поведёт себя распространение коронавируса и насколько ответственно отнесутся к текущей ситуации москвичи, уточнил мэр. «До понедельника увидим более реальную картину. Исходя из того, как мы вышли из такого жёсткого ограничительного режима, ничего плохого, скорее всего, не случится. Мы выходим плавно, не допуская всплесков таких больших».

При этом мэр назвал преждевременным открытие спортивных залов и организацию свадеб. Про свадьбы Собянин уточнил, что это связано с общепитом и массовыми мероприятиями. То есть открывать рестораны и устраивать что-то многолюдное тоже рано.

Кроме того, Собянин подписал 4 июня новый указ. Теперь для того чтобы посетить центр госуслуг «Мои документы», если надо добираться на транспорте, необходимо оформить разовый пропуск. Он даётся на один календарный день, но при этом неограниченное число раз в неделю.

Получить пропуск можно на портале mos.ru, по СМС или по телефону единой справочной службы Москвы: 8 (495) 777-77-77.

В Зеленограде центры госуслуг «Мои документы» есть в каждом из пяти районов. Список здесь.

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Метки:
коронавирус, карантин, Собянин Сергей Семенович
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