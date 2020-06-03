Пробка от «Зеленопарка» до Чёрной Грязи образовалась на Ленинградском шоссе 03.06.2020 ZELENOGRAD.RU

«Красная» пробка от «Зеленопарка» до Чёрной Грязи появилась на Ленинградском шоссе. По состоянию на 11:20, она росла в сторону Москвы.

На карте «Яндекса» были две отметки в районе Чёрной Грязи: о сломанном автомобиле и о ДТП.

По состоянию на 11:55 пробка не уменьшилась. Местами стала «желтеть» и немного укоротилась к 12:10, но затору мешают «рассосаться» дорожные работы в этом же месте.

К 15:20 практически ничего не изменилось. К 16:30 она исчезла отрезке от «Зеленопарка» до пересечения Ленинградки с Фирсановским шоссе.

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Метки:
ленинградское шоссе, пробки
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