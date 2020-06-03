«Красная» пробка от «Зеленопарка» до Чёрной Грязи появилась на Ленинградском шоссе. По состоянию на 11:20, она росла в сторону Москвы.
На карте «Яндекса» были две отметки в районе Чёрной Грязи: о сломанном автомобиле и о ДТП.
По состоянию на 11:55 пробка не уменьшилась. Местами стала «желтеть» и немного укоротилась к 12:10, но затору мешают «рассосаться» дорожные работы в этом же месте.
К 15:20 практически ничего не изменилось. К 16:30 она исчезла отрезке от «Зеленопарка» до пересечения Ленинградки с Фирсановским шоссе.
Новость обновляется.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Мост через Савёлкинский проезд планируют достроить в сентябре. Для монтажа пролёта движение в проезде перекроют на две ночи Новости
Началось общественное обсуждение увеличения участка зеленоградского хлебозавода. Это нужно для строительства нового здания Новости
Тринадцать коммерческих помещений в Зеленограде предлагают по льготной арендной ставке. Адреса, площади и цены Новости
Храмы откроются для прихожан с 6 июня. Число людей внутри ограничено — кому не хватит места, разрешили молиться снаружи Новости
Москвичей начнут бесплатно тестировать на иммунитет к коронавирусу. Будут доступны результаты отдельно по Зеленограду Новости
Выброшенные одноразовые маски и тряпки забили канализацию в Солнечногорске. 16 тысяч человек остались без воды Новости
В Подмосковье с 3 июня открываются салоны красоты. Почти 70% читателей «Зеленоград.ру» сказали, что пойдут стричься в областные парикмахерские Новости