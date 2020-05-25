После двух месяцев дистанционной учёбы из-за коронавируса завершать учебный год школьникам тоже пришлось дистанционно — среди них 57,5 тысячи одиннадцатиклассников Москвы, как сообщила сегодня мэрия. В зеленоградских школах онлайн-бума «последних звонков» не наблюдается, но некоторые воздали должное традиционному празднику.

Например, на странице школы 1557 имени Капицы в фейсбуке заранее был объявлен флешмоб поздравлений от учеников и учителей — и сегодня школьная страница заполнилась текстами, фотографиями и видео с добрыми пожеланиями и благодарностями.

Опубликовано и поздравление выпускникам от префекта Зеленограда Анатолия Смирнова вместе с фотографиями зеленоградских «последних звонков» прошлых лет.