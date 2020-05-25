Последние звонки в школах прошли в онлайн-режиме 25.05.2020 ZELENOGRAD.RU

После двух месяцев дистанционной учёбы из-за коронавируса завершать учебный год школьникам тоже пришлось дистанционно — среди них 57,5 тысячи одиннадцатиклассников Москвы, как сообщила сегодня мэрия. В зеленоградских школах онлайн-бума «последних звонков» не наблюдается, но некоторые воздали должное традиционному празднику.

Например, на странице школы 1557 имени Капицы в фейсбуке заранее был объявлен флешмоб поздравлений от учеников и учителей — и сегодня школьная страница заполнилась текстами, фотографиями и видео с добрыми пожеланиями и благодарностями.

Опубликовано и поздравление выпускникам от префекта Зеленограда Анатолия Смирнова вместе с фотографиями зеленоградских «последних звонков» прошлых лет.

Школа 853/youtube.com

Некоторые школы отложили онлайн-празднование — например, в школе 1151 оно состоится 28 мая в виде Youtube-трансляции, а в школе 719 последний звонок проведут 1 июня в закрытой Zoom-конференции.

В 10 утра всероссийскую трансляцию «Последнего звонка — 2020» ВКонтакте, в Instagram и TikTok запустило министерство просвещения. Онлайн-марафон поздравлений с окончанием школы от педагогов и учеников из разных регионов России продолжался больше пяти часов. Последний звонок прозвучал в интернете, зато сразу на всю страну.

Годовые оценки московским школьникам уже выставили 15 мая, до конца месяца продолжатся дистанционные уроки в свободном режиме. А одиннадцатиклассники продолжают подготовку к ЕГЭ — начало периода единых госэкзаменов перенесли на 29 июня, и сдавать их в этом году будут только те, кому предстоит поступление в вузы.

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Метки:
образование и обучение, последний звонок
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