Сильный дождь и мокрый снег обещают до вечера четверга 21.05.2020 ZELENOGRAD.RU

В четверг, 21 мая, до конца дня автомобилистам и пешеходам следует быть осторожными из-за дождя и мокрого снега в столице и регионе.

«Если можно отложить поездку, пожалуйста, отложите. Если нет, будьте предельно осторожны на дороге», — предупреждает Центр организации дорожного движения.

Такая погода может привести к затруднениям на дорогах и к возможному увеличению числа аварий.

Мэрия сообщает о вероятных потоках воды на дорогах, о возможных затруднениях движения и увеличении числа аварий. Водителей призывают быть внимательнее, соблюдать дистанцию и правила дорожного движения. Пешеходам также нужно быть осторожнее.

В случае необходимости следует звонить по номеру 101 или на единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Москве: +7 (495) 637-22-22.

При скоплении воды можно сообщить в круглосуточную центральную диспетчерскую службу Мосводостока и оставить заявку на вызов бригады по телефону: +7 (495) 657-87-03.

Если затоплена территория около дома, то можно также обратиться:

  • в управу района;
  • в префектуру округа;
  • в единый диспетчерский центр по телефону: +7 (495) 539-53-53.

Также можно подать жалобу через портал «Наш город» (раздел «Подтопление придомовой территории») или позвонить на горячую линию Объединения административно-технических инспекций: +7 (499) 264-96-81.

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Метки:
погода
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