Ночью 23 марта 14-летняя Вероника Ермакова вышла из дома в Солнечногорске в неизвестном направлении.
Приметы: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, волосы черные, глаза карие.
Одежда: светло-бежевая куртка до колена, предположительно черные джинсы, черные высокие ботинки.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего подростка, просят сообщить по телефону горячей линии поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»: 8(800)700-54-52 или 112.
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