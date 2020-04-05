Пропала 14-летняя Вероника Ермакова из Солнечногорска Помогите найти 05.04.2020 ZELENOGRAD.RU

Ночью 23 марта 14-летняя Вероника Ермакова вышла из дома в Солнечногорске в неизвестном направлении.

Приметы: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, волосы черные, глаза карие.

Одежда: светло-бежевая куртка до колена, предположительно черные джинсы, черные высокие ботинки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего подростка, просят сообщить по телефону горячей линии поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»: 8(800)700-54-52 или 112.

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Метки:
пропавший человек
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