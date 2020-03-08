Один из автомобилей после ДТП. Фото: Гульфия Аммятова
Три легковушки и малотоннажный фургон столкнулись при попутном направлении на Георгиевском шоссе. В результате фургон перевернулся на бок, одного из водителей госпитализирован, сообщили «Зеленоград.ру» в столичной автоинспекции.
ДТП произошло около шести вечера в воскресенье, 8 марта, напротив корпуса 1621. На момент публикации детали столкновения неизвестны. Также в ГИБДД не уточнили, какой из водителей пострадал: дознаватели ещё работают.
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