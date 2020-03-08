Три легковушки и малотоннажный фургон столкнулись при попутном направлении на Георгиевском шоссе. В результате фургон перевернулся на бок, одного из водителей госпитализирован, сообщили «Зеленоград.ру» в столичной автоинспекции.

ДТП произошло около шести вечера в воскресенье, 8 марта, напротив корпуса 1621. На момент публикации детали столкновения неизвестны. Также в ГИБДД не уточнили, какой из водителей пострадал: дознаватели ещё работают.