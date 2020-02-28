Воспоминания Татьяны Тадорашко (Ждановой)

Молодых родителей Нинель Михайловны послали из Москвы в Волгоград организовать институт повышения квалификации учителей. Отец на лекции что-то не так сказал о Троцком и на него донесли и в 1937 году расстреляли. Из дома, где они жили, стали забирать знакомых, и мама приняла решение с двумя маленькими дочками бежать в Москву и жить у бабушки, скрываясь. В дальнейшем мама Нинель Михайловны занимала высокие должности в сфере образования Москвы. В 90-е годы, когда открыли архивы, Нинель Михайловна ездила на Лубянку и читала дело отца. Ей разрешили взять маленькую чёрно- белую его фотографию и небольшой кусочек материи, на которой было написано, что он клянётся жизнью своей дочери, что он чист перед страной. Он был настоящим патриотом и профессионалом. И Нинель Михайловна была настоящим патриотом своей страны.

До Зеленограда она преподавала в престижной школе, где учились дети из знаменитого Дома на набережной. Когда она впервые приехала в Зеленоград, где ее мужу предложили работу в НИИМП инженером-конструктором, она сразу влюбилась в зеленый город. Она целый год ещё ездила на работу в Москву на электричке. Потом построили 609-ю школу и она стала там преподавать физику в старших классах. У нас она была классным руководителем с 7 по 10 класс. Она вела факультатив по физике, поэтому у нас много ребят поступило в МИЭТ, МГУ, Физтех, МГТУ. Запомнились вечера с физической тематикой.

Мы много путешествовали, ходили в походы. Запомнилась поездка в летний трудовой лагерь в Украину в Липляву (Каневский район), где нам заплатили деньги за работу на прополке кукурузного поля, за сбор черешни и клубники. Потом на эти деньги в осенние каникулы мы поехали в Ленинград, жили в спортзале какой-то школы, спали в спальниках на матах, ходили по музеям и театрам. У Нинель Михайловны был знакомый, который работал в ленинградском детском музыкальном театре и доставал нам билеты в другие театры. Вечерами ребята играли в спортзале в баскетбол. Было здорово.

Ещё мне запомнилась поездка в Москву в музей изобразительных искусств им. Пушкина, где Нинель Михайловна познакомила нас с импрессионистами. Она любила живопись и много читала про художников, покупала альбомы с репродукциями и нас приобщала. От неё мы впервые узнали про художников иконописцев. Она вообще много читала и делилась книгами. До последних дней своей жизни она была в курсе всех событий, происходящих в стране, интересовалась жизнью наших детей и внуков. Мы очень долго собирались классом после окончания школы. Я помню своё ощущение в первый год учёбы в институте, как будто меня оторвали от большой семьи.

Когда появилась физмат школа, то Нинель Михайловна сразу перешла туда работать (вообще она хотела изначально быть учителем математики, очень любила геометрию). В каком-то году ей присудили премию Сороса, так как у неё больше всего учеников поступило на физические факультеты различных вузов.

Ещё она хорошо шила, и у неё были хороший вкус и фантазия. Она помогала шить костюмы для фольклорного детского театра «Лебёдушка», который с успехом много лет потом ездил выступать во Францию. Я несколько раз с удовольствием смотрела с Нинель Михайловной эти выступления в школе в 4-м микрорайоне. Она очень любила лес и воду, поэтому дачу они с мужем построили в районе под названием Конаковский Мох, там непроходимые леса и недалеко Волга. Она знала грибные и ягодные места. Однажды она с дочкой заблудились в лесу после сбора грибов, пришлось заночевать, разожгли костёр, пели песни для поднятия духа, а утром лесник вывел их на дорогу. Сегодня без слез не могу вспоминать нашу любимую учительницу. Ушел из жизни ещё один хороший человек, но пока мы живы, мы будем вспоминать её хорошими и тёплыми словами.