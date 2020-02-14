Усадьба Середниково примет у себя театральный фестиваль «Фабрика Станиславского» 14.02.2020 ZELENOGRAD.RU

Масштабный театральный праздник, который объединяет театры, исповедующие учение Константина Станиславского, а также режиссеров и актеров, убежденных в том, что «система Станиславского», его наследие — значимо для современного театра" пройдёт этим летом в усадьбе Середниково рядом с Зеленоградом с 11 по 21 июня.

Площадками фестиваля также станут театры Москвы, а в Середниково состоится церемония открытия фестиваля. Помимо собственно фестивальных показов, будут лекции режиссёров, театроведов, мастер-классы и актёрские тренинги.

Программа уже сформирована, состав участников — утверждён и скоро станет известен зрителям, о чём мы вам обязательно сообщим. Пока лишь знаем, что зеленоградский «Ведогонь-театр» в этом году участие в фестивале не принимает, хотя, безусловно, разделяет основную идею фестиваля, в чём можно убедиться на спектаклях.

Организаторы фестиваля — Московский губернский театр и Фонд Сергея Безрукова, при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства культуры Московской области.

Метки:
театр, фестиваль
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